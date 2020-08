Titlul best-seller-ului „Zece negri mititei” de Agatha Christie - SCHIMBAT

James Prichard, strănepotul scriitoarei britanice Agatha Christie și cel care administrează și patrimoniul lăsat de aceasta, a mărturisit că nu dorește ca titlul romanului să rănească pe cineva.

„Atunci când cartea a fost scrisă, limbajul era diferit”, a explicat Prichard la RTL. și că „povestea se bazează pe un cântecel popular care nu este semnat de Agatha Christie. (...) Cred că nu i-ar fi plăcut ideea că cineva este rănit de una din întorsăturile sale de frază (...) Nu trebuie să mai folosim termeni care ar putea răni, în 2020”.

Cel mai cunoscut roman al Agathei Christie, cel mai bine vândut și considerat o capodoperă a romanului polițist, a fost publicat în noiembrie 1939 și prezintă povestea a zece personaje prinse într-o capcană a morții, după ce au fost chemate pe o insulă misterioasă – „Insula negrului” – pentru a fi asasinate.

În Statele Unite a fost publicat în decembrie 1939 cu titlul schimbat: „Și n-a mai rămas niciunul” (And Then There Were None), apoi, în anii 60 cu titlul „Ten Little Indians”. În România, romanul a fost publicat cu titlul original: „Zece negri mititei”.

După moartea lui George Floyd, Amazon Franța a retras de la vânzare în luna mai acest an cartea cu titul original. În roman, cuvântul „negru” apare de 74 de ori, potrivit RTL.fr

Nu este prima decizie de acest fel după mișcarea Black Lives Matter (BLM) în urma morții lui George Floyd în Minneapolis în 25 mai în urma arestării. Floyd a murit pe 25 mai după ce a fost imobilizat la sol de poliţişti și placat prin apăsare pe gât și spate, timp de 8 minute și 46 de secunde.

Filmul „Pe aripile vântului” a fost retras de pe platforma HBO, fiind catalogat drept rasist pentru modul în care îi prezintă pe oamenii de culoare și a fost repus pe platformă cu un mesaj care să contextualizeze povestea. „Pe aripile vântului” a revenit în grila de filme de la HBO Max, la sfârșitul lunii iunie, dar serviciul de streaming a introdus un prolog de patru minute, în care se vorbeşte despre temele problematice ale filmului