Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat, luni seară, că nu a fost primit încă acordul scris al părţii ucrainene pentru a verifica lucrările de dragare pe Canalul Bîstroe.

„Nu am primit încă acordul scris al părţii ucrainene, dar sunt convins că se vor ţine de promisiune şi până pe 15 martie, mai sunt două zile, până atunci ne vor trimite acordul scris, aşa cum au promit într-o bilaterală care a avut loc săptămâna trecută”, a spus ministrul Mediului, la Prima News, citat de news.ro.

Este nevoie de acest acord scris ”pentru a pleca cu cele trei nave şi pentru a măsura, pe lungime, adâncimile pe Chilia şi apoi pentru a intra pe Canalul Bâstroe care e sută la sută pe teritorul ucrainean şi ca să poată verifica adâncimile, pentru a calcula debitele, dacă s-au făcut doar lucrări de dragaj, de menţinere a adâncimilor şi a se sigura că nu s-au schimbat debitele în aşa fel încât ele să afecteze pe termen mediu şi lung biodiversitatea din Deltă”, a precizat Tanczos Barna.

Vasele care vor merge în zonă aparțin Ministerului Transporturilor și vin cu senzori, cu spaţiu de cazare pentru echipaj, fiind o activitate pe mai multe zile, a anunțat ministrul Mediului, adăugând că lucrările de măsurare vor dura 10 zile, două săptămâni, începând din momentul în care se va obține acordul pentru verificarea dragărilor.

”Noi am făcut câteva secţiuni, 14 puncte am măsurat şi am comparat cu datele pe care le aveam din 2017 şi nu sunt modificări mai deloc pe aceste secţiuni transversale fixe, care sunt pe braţul Chilia. Adâncimea Bîstroe nu afectează adâncimea braţului Chilia şi în niciun caz în câteva săptămâni sau luni”, a mai spus ministrul.

Ministrul Mediului a mai explicat că debitele pe Chilia nu s-au modificat semnificativ, sunt în parametri statistici din ultimii 20 de ani. Tanczos Barna a vorbit și despre situația în care situația nu se va dovedi așa cum a descris-o partea ucraineană.

„Dacă dăm crezare declaraţiilor părţii ucrainene, lucrurile nu stau rău, că a făcut doar lucrări de întreţinere. Dacă se vor constata alte adâncimi la această numărătoare, pe lungime, însemnând fiecare metru din cele 170 de km, atunci lucrurile pot arăta altfel. Ceea ce vă pot spune acum este că debitele pe Chilia nu s-au modificat semnificativ, sunt în parametri statistici pe ultimii 20 de ani. Lucrurile trebuie analizate în perspectivă, orice lucrare îşi va arăta efectele pe termen lung”, a mai spus ministrul Mediului.

În același timp, ministrul Tanczos Barna a menționat că este convins că partea ucraineană se va ţine de promisiune, până pe 15 martie.

”Cred că semnalul clar dat de Ministerul Mediului din Ucraina este acela că ei vor să respecte de acum încolo tratatul ESPO pe investiţii”, a mai spus ministrul.

Ce a promis Ucraina la întâlnirea din 7 martie 2023, cu România și reprezentanții Comisiei Europene

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a transmis, printr-un comunicat de presă, că Ucraina şi-a asumat să înceteze orice tip de dragaj şi a dat asigurări că, în perioada următoare, vor fi întreprinse demersurile necesare pentru a obţine acceptul Forţele Navale ucrainene pentru ca reprezentanţii părţii române să intre şi să măsoare pe braţul Chilia şi pe canalul Bîstroe.

Marţi, 7 martie, în localitatea Ismail (Ucraina), delegaţia MTI, condusă de către secretarul de stat Ionel Scrioşteanu, a continuat discuţiile iniţiate cu partea ucraineană cu privire la lucrările efectuate pe canalul Bîstroe. La întâlnirea trilaterală a participat şi o delegaţie a Comisiei Europene.

"La finalul întâlnirii, partea ucraineană şi-a asumat să înceteze orice tip de dragaj (operaţional, de investiţii etc.). Totodată, programul măsurătorilor ce vor fi efectuate de către AFDJ Galaţi pe braţul Chilia şi pe canalul Bîstroe va fi un subiect abordat în cadrul următoarelor întâlniri cu partea ucraineană. Participanţii au convenit că programul trebuie să se deruleze aşa cum s-a stabilit, începând cu data de 15 martie. Partea ucraineană a precizat că, în perioada următoare, vor fi întreprinse demersurile necesare pentru a obţine acceptul Forţele Navale ucrainene pentru ca reprezentanţii părţii române să intre şi să măsoare pe braţul Chilia şi pe canalul Bîstroe", se precizează în comunicat.

Reprezentanţii forului european au fost de acord cu solicitările României şi au subliniat că prioritatea zero pentru facilitarea tranzitului de mărfuri dinspre Ucraina este creşterea capacităţii canalului Sulina. Acest aspect a fost subliniat de reprezentanţii DG Move şi confirmat de către omologii ucraineni.

Măsurile pentru creşterea capacităţii canalului Sulina vizează: sporirea numărului de piloţi; modernizarea sistemului de balizaj pentru a se putea naviga în condiţii de siguranţă pe timp de zi şi de noapte; achiziţionare de nave tehnice şi de software modern de management al traficului.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informase, de asemenea, în data de 3 martie, că specialiştii români vor putea începe măsurătorile pe braţul Chilia şi canalul Bîstroe din data de 15 martie 2023, conform celor convenite în cadrul primei întâlniri tehnice româno-ucrainene referitoare la canalul Bîstroe.