Surse: Teodor Meleșcanu, audiat la DNA

La finalul audierilor, Meleșcanu a susținut o foarte scurtă declarație:

Teodor Meleșcanu: „Nu am nicio pensie specială. În perioada de când sunt în Senat, nu primesc nicio pensie.”

Fostul ministru de Externe a ajuns aici in urma cu aproximativ o ora. Pana in prezent, nu stim inca in ce dosar da declaratii Melesacnu si nici daca a venit la sediul DNA din proprie initativa sau a fost citat de procurorii anticoruptie.

Cert este insa ca nu este prima data cand fostul ministru vine aici. La începutul anului 2020, Melescanu a fost citat ca martor pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Suspiciunile in acest dosar erau legate de modul în care a fost schimbată poziţia guvernului României, după ce agenul guvernamental al României a fost schimbat în 2018 de un guvern compus din membri ai PSD. În perioada respectivă, Teodor Meleşcanu era ministru de Externe şi, practic, în subordinea sa directă funcţionează agentul guvernamental al CEDO care, conform reglementărilor, trebuie să obţină un acord al Executivului înainte de a formula aceste poziţii către CEDO.