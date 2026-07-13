SURSE: Schimbare de optică. Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 11:10

După două ore de negocieri cu ușile închise, deși venise cu promisiunea că totul va fi transmis în direct, președintele Nicușor Dan pare să fi fost convins să accepte o nouă variantă: alegerile anticipate. Surse au declarat pentru Realitatea Plus că șeful statului ar putea accepta această variantă, nevehiculată până acum la Cotroceni, a alegerilor anticipate.

Distribuie articolul