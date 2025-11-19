Strat nou de zăpadă pe Platoul Bucegi. Avertismentul salvamonti;tilor: echipamentul de iarnă este obligatoriu

Strat nou de zăpadă pe Platoul Bucegi. Avertismentul salvamonti;tilor: echipamentul de iarnă este obligatoriu/ Facebook Salvamont Prahova

Salvamontiştii din Prahova avertizează că în zona montană înaltă s-a depus un strat consistent de zăpadă, iar turiştii sunt sfătuiţi să urce doar cu echipament de iarnă adecvat.

”Strat nou de zăpadă depus în zona montană, începând cu altitudinea de 1200 m. Pe Platoul Bucegi, acesta este de aprox. 15 cm, peste cel deja existent”, a transmis, miercuri, Salvamont Prahova, într-o postare pe Facebook.

Traseele turistice montane de altitudine rămân în continuare închise.

”Sfătuim turiştii care urca cu mijloacele de transport pe cablu de pe Valea Prahovei să fie echipaţi de iarnă. Informaţi-vă în prealabil despre programul de funcţionare al acestora şi despre starea vremii”, a mai transmis sursa citată.

Meteorologii anunţă că în întreaga zonă montană se depune strat de zăpadă, în unele zone acesta depăşind 15 centimetri.

 