Soțul senatoarei Diana Șoșoacă, declarații halucinante: "E o epidemie forțată, mai mult sau mai puțin inventată"

Soțul senatoare Diana Șoșoacă îi calcă pe urme soției. Silvestru Șoșoacă a declarat că nu se va vaccina împotriva noului coronavirus. Acesta a făcut o declarație halucinantă "vaccinul este un ser modificator genetic”, a spus soțul Dianei Șoșoacă.

Iată principalele declarații făcute de soțul senatoarei:

„E o epidemie mai mult sau mai puțin forțată, mai mult sau mai puțin inventată – nu discutăm acum.”

„Eu sunt vaccinat cu toate vaccinurile făcute până acum… dar ăsta nu este un vaccin! E un ser, să-i spunem… nu știu, putem inventa cuvinte ca să le punem cumva în dicționar în dreptul lui. Este un ser modificator genetic.”

„Eu nu mă vaccinez! Îi las pe alții înainte. Mă uit la ei, îi studiez câțiva ani… Și plus că am înțeles că acolo e vorba și de nanotehnologie. Deci, îi aștept cu nerăbdare pe cei vaccinați. Le aștept reacțiile în doi-trei ani… în 2023 parcă ar trebui să se încheie studiile. Aștept până în 2024 să vedem ce se întâmplă cu ei, și dacă bine – da; dacă nu – nu.”

„Soros mai vine pe la București din când în când, să dea ordine directe. Aflăm, aflăm…”

„A venit epidemia asta, era pericolul să ni se încalce drepturi. Am zis: «Hai să ne organizăm!». Am profitat de faptul că soția mea e unul dintre cei mai renumiți de avocați din România și m-am lipit și eu de ea și… hai să facem echipă! Dacă nu noi, atunci cine? Și uite că am zburat ca un avion, așa, până în Parlamentul României.”

„Niciodată, în istorie, marile schimbări nu le-a făcut o majoritate. Le-a făcut o minoritate. Deci, e suficient… majoritatea să rămână în casă, dar o minoritate hotărâtă, pe care ne bazăm, poate ieși în stradă și schimbăm totul.”

„Suntem echipă! Noi, familia Șoșoacă, chiar suntem echipă.”

„În ultimele luni ne-am făcut un mod de viață din a face ceva pentru țară, din a face ceva pentru drepturi, pentru libertățile care dispăreau așa, una câte una. La două-trei săptămâni mai dispărea ceva. Am luptat pentru normalitate.”

„Acasă mai avem momente cant mai șlefuim câte-o idee – ea pe-o parte, eu pe alta, până iese perfecta ideea, și cu ideea aia se poate conduce țara.”