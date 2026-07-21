Sorin Grindeanu cere sesiune extraordinară a Parlamentului. TVA-ul la locuințe, carburanții și sănătatea, pe lista urgențelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 14:13

Sorin Grindeanu, liderul PSD, cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând de luni, 27 iulie. Social-democratul susține că deputații și senatorii trebuie să adopte urgent mai multe măsuri privind TVA-ul pentru locuințe, prețurile carburanților, angajările din sănătate și proiectele finanțate prin PNRR.

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