Sorin Grindeanu cere sesiune extraordinară a Parlamentului. TVA-ul la locuințe, carburanții și sănătatea, pe lista urgențelor

Sorin Grindeanu, liderul PSD, cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând de luni, 27 iulie. Social-democratul susține că deputații și senatorii trebuie să adopte urgent mai multe măsuri privind TVA-ul pentru locuințe, prețurile carburanților, angajările din sănătate și proiectele finanțate prin PNRR.
Grindeanu a anunțat că Biroul permanent al Camerei Deputaților va fi convocat miercuri, la ora 12:00. El i-a cerut și președintelui Senatului să înceapă procedurile pentru convocarea simultană a Camerei superioare.
PSD cere un grup de lucru pentru situațiile urgente
Liderul PSD a precizat că propunerea nu vizează o procedură parlamentară obișnuită, ci formarea unui mecanism temporar prin care să fie pregătite rapid proiectele necesare.
„Subliniez, pentru că am văzut tot felul de discuții și de abordări, că nu este vorba despre o procedură parlamentară clasică, ci strict despre un grup de lucru care trebuie să răspundă unei situații excepționale, așa cum avem acum. Acest mecanism de lucru temporar trebuie să pregătească, în regim de urgență, soluțiile legislative necesare pentru deblocarea situațiilor critice”, a declarat Sorin Grindeanu.
Amendament pentru cumpărătorii de locuințe afectați de blocajul ANCPI
PSD a pregătit un amendament privind intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Grindeanu susține că persoanele care au semnat contracte cu TVA de 9% nu trebuie să plătească mai mult din cauza problemelor de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
„De exemplu, Partidul Social-Democrat a redactat deja un amendament prin care prelungim până la 1 octombrie 2025 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA de 9% nu au absolut niciun fel de vină pentru că o instituție a statului, condusă de PNL, nu este în stare să-și protejeze infrastructura critică”, a spus liderul PSD.
Grindeanu a respins argumentul potrivit căruia măsura ar produce pierderi la buget. El susține că tranzacțiile respective au fost deja calculate cu TVA de 9%.
„Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis, Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru: aceste tranzacții despre care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării”, a afirmat acesta.
PSD cere compensarea prețurilor la carburanți
O altă măsură propusă de social-democrați vizează introducerea unui mecanism de compensare a prețurilor la carburanți. Grindeanu spune că un amendament pregătit de Bogdan Ivan a fost blocat în Comisia de Buget în ultima zi a sesiunii parlamentare.
„Dar atunci când un om simplu își face plinul cu benzină la mașină, nu se gândește la comisii parlamentare și la amendamente blocate. El simte direct la pompă că este ceva ce nu funcționează în statul român. De aceea, trebuie să rezolvăm urgent și această situație”, a declarat liderul PSD.
Deblocarea angajărilor din sistemul medical
Social-democrații vor să modifice și regulile privind schemele de personal din sănătate. Grindeanu a invocat situația secțiilor de terapie intensivă pentru nou-născuți și a avertizat că blocajele administrative pot afecta direct îngrijirea pacienților.
„Și, în sfârșit, vrem să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate. Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic este ca și cum ai scoate, dacă vreți, centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate”, a spus Grindeanu.
Liderul PSD spune că aceste măsuri, alături de proiectele din PNRR în valoare de peste trei miliarde de euro, trebuie să fie discutate într-o sesiune extraordinară. Cele mai multe proiecte au Senatul drept primă Cameră sesizată, motiv pentru care Grindeanu cere convocarea simultană a celor două Camere.
„Având în vedere aceste aspecte, am decis convocarea Biroului permanent al Camerei Deputaților pentru mâine, la ora 12:00, în cadrul căruia voi solicita convocarea unei sesiuni extraordinare începând de luni, 27 iulie.
În același timp, îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru, pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Camera superioară a Parlamentului”, a declarat acesta.
Grindeanu le-a cerut celorlalte formațiuni parlamentare să prezinte propriile propuneri și să renunțe temporar la disputele politice.
„Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice, pentru ca România să poată trece de această etapă, care este una complicată.”