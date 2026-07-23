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Extern· 1 min citire
Sondaj devastator pentru Maia Sandu, după scandalul verișoarei cu salariu de lux
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova
Imaginea Maiei Sandu este grav afectată de cazul verișoarei care ar fi încasat un salariu uriaș de la o instituție de stat. Un recent sondaj arată că trei din patru cetățeni ai Republicii Moldova nu cred că șefa statului chiar n-ar fi știut care este situația rudei sale.
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