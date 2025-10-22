Testele efectuate de polițiști au arătat că bărbatul avea o alcoolemie de 2,67 g/l alcool pur în sânge, una dintre cele mai mari valori depistate în ultimii ani pe această rută.

Sesizarea, făcută de un participant la trafic

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, incidentul s-a petrecut luni seară, pe sensul de mers Săliște – Sibiu. Un șofer sibian, în vârstă de 46 de ani, a apelat 112 pentru a semnala prezența unui camion care se deplasa haotic, balansându-se periculos pe carosabil în zona kilometrului 260 al autostrăzii.

Echipajele Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit rapid și au interceptat vehiculul în zona localității Săliște, la kilometrul 230.

Rezultatul testării: 1,07 mg/l în aerul expirat, 2,67 g/l în sânge

La volan se afla un bărbat de 49 de ani, cetățean străin, care conducea un ansamblu rutier format din autoutilitară și semiremorcă. Testarea alcoolscopică a indicat 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Rezultatele analizelor au confirmat o alcoolemie de 2,67 g/l alcool pur în sânge, o valoare extrem de ridicată pentru un conducător auto profesionist.

În urma probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea șoferului pentru 24 de ore, acesta fiind dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările sunt derulate de Biroul Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Polițiștii reamintesc că alcoolul la volan reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave, mai ales în cazul vehiculelor de mare tonaj, unde consecințele pot fi deosebit de dramatice.