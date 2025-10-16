Șoferul a fost oprit pe strada Steagului, din municipiu, pentru un control de rutină.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că septuagenarul avea permisul de conducere suspendat, iar autoturismul pe care îl conducea era neînmatriculat. Mai mult, numărul de înmatriculare aplicat pe vehicul s-a dovedit a fi fals.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier.