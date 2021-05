„Din nefericire, testul cu ultrasunete a arătat că am ruptură musculară la gamba stângă. Voi face un RMN mâine pentru a înţelege gravitatea accidentării, însă în acest moment nu ştim care va fi timpul de recuperare. Sunt foarte dezamăgită să părăsesc în acest fel turneul de la Roma…”, a scris Simona Halep pe contul de Twitter.

„Voi face totul pentru a trata această accidentare şi a reveni cât mai repede posibil. Va mulţumesc mult pentru susţinere şi vă voi ţine la curent cu evoluţia stării de sănătate”, a adăugat sportiva.

Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a tear in my left calf. I will get an MRI tomorrow to understand the injury in more detail, but at the moment we are unsure of recovery time. I’m so disappointed to end my tournament in Rome like this... pic.twitter.com/Fx58WWg796