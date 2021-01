Șeful Poliției Locale Alba Iulia, urmărit penal după ce a fost prins BEAT la volan: alcoolemie uriașă! 

Seful Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, nu a mai revenit la serviciu din data de 18 decembrie, la o zi dupa ce a fost gasit aproape inconstient, in masina institutiei, pe o strada din oras. Acesta a intrat cu masina intr-un sant. Politia a fost anuntata de persoanele care au ajuns primele la fata locului. Ilcu a fost transportat la spital, unde a intrat in coma alcoolica pana a doua zi dimineata. Initial, procurorii au efectuat cercetari in rem pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa, iar, in 4 ianuarie 2021, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspect pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului.

"Pentru a dispune astfel, procurorul a retinut ca din actele de urmarire penala efectuate in cauza a rezultat banuiala rezonabila ca, in data de 17.12.2020, in jurul orei 17:00, suspectul I.D.I. a condus un autoturism pe un drum public din mun. Alba Iulia avand o alcoolemie de peste 0,80 g la mie alcool pur in sange. Din buletinele de analiza toxicologica a rezultat ca suspectul a avut o alcoolemie de 5,68 g la mie alcool pur in sange la ora 18:10 si 5,23 g la mie alcool pur in sange la ora 19:10, iar cercetarile continua pentru stabilirea cu precizie a starii de fapt deoarece suspectul nu a fost surprins in flagrant de catre organele de politie cand a condus autoturismul", se precizeaza intr-o comunicare a Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.

Daniel Ilcu este seful Politiei Locale Alba Iulia din iunie 2018. Ilcu este pensionar din Politie, unde a lucrat la o structura de securitate. "Precizam ca efectuarea in continuarea a urmaririi penale este o etapa procesuala reglementata in Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, iar aceste acte si masuri de urmarire penala nu pot in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", a mai transmis Parchetul din Alba Iulia.