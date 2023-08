Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 25 august 2023, Decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului chestor șef de poliție Vasilescu Liviu din Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Administrației Prezidențiale.

Liviu Vasilescu are 56 de ani și a condus Direcția Generală Anticorupție, Ministerul de Interne, din anul 2021. Înainte, Liviu Vasilescu a fost șeful Poliției Române în perioada 2019-2020, după ce a condus Direcției de Operațiuni Speciale din IGPR.

Decizia de pensionare vine după scandalul recent al dezvăluirilor despre legăturile dintre fostul șef al Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne - Liviu Vasilescu și judecătorul Alin-Sorin Nicolescu de la Înalta Curte. Scandalul a pornit după relatările despre presiunile făcute asupra unui polițist de la DGA într-o sală de examen de către judecătorul de la ÎCCJ.

Cererea de pensionare a lui Vasilescu ar fi fost depusă anterior dezvăluirilor despre legături cu un judecător de la Înalta Curte, făcute de tânărul ofițer de poliție de la Direcția Generală Anticorupție Gheorghe Giorgian Cioriia.

Nu este însă singurul scandal în care a fost implicat Liviu Vasilescu în ultimii trei ani. În 2020, chestorul Liviu Vasilescu pleca din fruntea Poliției Române în plin scandal al negocierilor cu clanuri de interlopi. Vasilescu a făcut acest pas în septembrie 2020 după ce au apărut imagini în spațiul public cu întâlnirea sa cu interlopii din clanul Duduianu. Anunțul demisiei din funcție a venit la finalul unei conferințe de presă în care Vasilescu a precizat că se retrage pentru a-și scuti subordonații și instituția de atacuri nemeritate, venite din partea unora care urmăresc „mai mult la televizor” activitatea instituţiei.

"Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să le mulțumesc acestor eroi ai zilei pentru rezultatele obținute și să le transmit, indiferent ce cred unele persoane care au văzut munca de poliție mai mult din fața televizorului decât din teren, sunt onorat că sunt colegul lor”, declara Liviu Vasilescu pe 2 septembrie 2020.

Scandalul din 2023, în care a fost implicat fostul șef al DGA, prin legăturile pe care le are cu un judecător de la Înalta Curte, a pornit de la relatarea unui polițist de la DGA. Este vorba despre polițistul Gheorghe Giorgian Cioriia, absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București promoția 2022, care a scris, într-o postare pe Facebook, cum a încercat judecătorul de la ÎCCJ Alin-Sorin Nicolescu ar fi încercat să-l intimideze atenționând conducerea DGA despre ce s-a întâmplat în timpul susținerii examenului de licență în 4 iulie 2023, la Facultatea de Drept european și internațional din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București.

În urma unor divergențe cu judecătorul Alin-Sorin Nicolescu, de la Înalta Curte, care asista la examenul de licență, a fost chemat la București în biroul șefului DGA. Liviu Vasilescu l-ar fi certat și i-ar fi transmis că poate va comite vreo infracțiune și va fi judecat chiar de judecătorul ÎCCJ și „nu este bine să îl supăr”, a relatat polițistul Cioriia.

El susține că acolo a intrat într-un conflict cu unul dintre supraveghetori, Alin Sorin Nicolescu, judecător la Înalta Curte de Casație si Justiție, care „m-a asigurat de faptul că va vorbi cu domnul Vasilescu ca să îi povestească cele întâmplate. De reținut este faptul că acesta și-a declinat calitatea de judecător pentru a mă amenința și intimida spunându-mi că atitudinea mea nu este una demna de un polițist, moment în care i-am zis că atitudinea lui nu este una demnă de un judecător, eu fiind un simplu student care dorea doar să-și susțină examenul de licență”. Ulterior, polițistul a fost chemat în biroul șefului DGA, unde i s-a reproșat atitudinea față de judecător și i s-a cerut să meargă să-i ceară scuze.

„Domnul Vasilescu chiar spunându-mi că daca nu îmi place la Direcția Generală Anticorupție, să plec la poliție, fiind oarecum o amenințare voalată din partea lui. Atât domnul Director General cât și doamna Director General Adjunct au început să îmi zică că atitudinea mea a fost una greșită și că am făcut de ras Direcția Generala Anticorupție prin atitudinea pe care am avut-o ( aparent, să nu fii lăsat calcat in picioare, să fii demn și să nu accepți abuzurile înseamnă să pătezi imaginea și să faci de ras instituția), aceștia spunându-mi totodată că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, și-a sunat unii prieteni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, prieteni care l-au sunat pe domnul Director General Liviu Vasilescu ca să îl întrebe de mine și să îi povestească speța întâmplata. (...) Atât Directorul General cât și doamna Director General Adjunct mă întrerupeau, spunându-mi în repetate rânduri că eu am greșit, că sunt mai mic, fiindu-mi adus ca argument și faptul că poate pe viitor, voi comite vreo infracțiune si voi fi judecat chiar de domnul judecător Nicolescu Alin Sorin și că nu este bine să îl supăr. Mi-a fost reproșat și faptul că nu apreciez faptul că lucrez în cadrul Direcției Generale Anticorupție, fiindu-mi zis că daca eram la rutieră, nici măcar pe hol nu stăteam (lucru și comparație care nu-și aveau sensul acolo). (...) Totodată, cei doi mi-au zis să mă duc la Înalta Curte de Casație și Justiție și să îmi cer scuze personal domnului judecător fiindu-mi argumentat și faptul că daca domnul judecător depunea plângere (...) eu urma să fiu mustrat, iar în momentul în care eu le-am zis că nu vreau să mă duc să îmi cer scuze, aceștia au insistat”, mai spune polițistul G. Cioriia.