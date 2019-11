Șeful Casei de Pensii, pe făraș! Ministrul Muncii: Am trei variante pe care le voi prezenta premierului

“Fac un apel la preşedintele încă în exerciţiu al Casei Naţionale de Pensii să-şi lămurească situaţia. Domnia sa a intrat brusc în concediu când eu am devenit ministru şi am început să cer informaţii cu privire la situaţia întârzierilor în recalcularea pensiei(...) Prin urmare, voi discuta cu premierul cu privire la această situaţie în cazul în care domnul preşedinte, căruia din câte ştiu îi expiră ultimul concediu medical la sfârşitul acestei săptămâni, nu va lua singur o decizie privind continuarea activităţii în fruntea Casei Naţionale de Pensii”, a mai afirmat ministrul, a spus ministrul Muncii.

Întrebată cine va fi noul şef al Casei de Pensii, Violeta Alexandru a răspuns: “Nu am încă o persoană în minte pe care să o comunic public, am mai multe variante, am trei variante pe care le voi prezenta a premierului,