SCANDALUL ordonanței pe Codurile Penale. Viorica Dăncilă, mesaj voalat pentru Tudorel Toader

”Ca prim-ministru al României, am susținut o justiție independentă. Guvernul pe care l-am condus nu a dat ordonanțe de urgență în domeniul justiției. Eu personal nu am intervenit niciodată în justiție pentru că am considerat și consider important ca România să aibă o justiție liberă de influențe politice. Am susținut de asemenea transpunerea în legislație a hotărârilor Curții Constituționale, pentru că deciziile ei sunt obligatorii și nu facultative, așa cum sunt pentru președintele Iohannis. Și nu am atacat Curtea Constituțională sau Avocatul Poporului pentru o decizie sau alta, așa cum fac guvernanții de azi (acesta e tot un atac la justiție, domnilor liberali!). Reamintesc și faptul că modificările din anii trecuți la Codul penal și Codul de procedură penală au fost operate în Parlament.

Am susținut în același timp o justiție care să respecte drepturile cetățeanului, inclusiv prezumția de nevinovăție. Abuzurile din justiție contra cetățenilor sunt la fel de nocive ca abuzurile politicienilor care urmăresc să-și subordoneze justiția. Nu putem închide ochii nici la unele, nici la celelalte – indiferent dacă în culpă e un procuror, un judecător sau un politician. Îmi doresc ca această atitudine să fie general împărtășită”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a vorbit despre presiunile PSD pentru mutilarea legislaţiei penale.

„Acum cu privire la conţinutul legii, eu aş spune doar aşa. Mi s-a cerut insistent, de foarte multe ori. O dată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate, la vârful vârfului. Eram patru din ţara asta, din care era şi doamna prim-ministru şi ni se cerea să promovez OUG pentru modificarea Codului Penal Procedură Penală. Cu ce rămăsese de la CCR, inclusiv propunerile plecare de la ministerul Justiţiei în acord cu deciziile Curţii. Şi eu atunci am stat patru ore jumate. Era o zi care veneam din străinătate, eram obosit. Dar era un soi de oboseală care te întăreşte. Patru ore am stat, am ascultat şi argumentul meu a fost forte, să spunem. „Care este urgenţa ca să modifici Codul Penal prin OUG, să reduci termenul de prescripţie?” Pentru că eu am fost judecător 10 ani de zile. Am contribuit oarecum la cristalizarea celor 4 criterii după care se măsoară urgenţa unei OUG şi nu era niciuna. Aţi început în Parlament. Aveţi în Parlament procedură accelerată de urgenţă, finalizaţi în Parlament nu la Guvern. Sigur, eu ştiam că în momentul ăla eu mi-am semnat plecare din Guvern, dar ea era inevitabilă. Să vă mai zic ceva, încerc o formulare prudentă. Veneau proiecte din astea, tot felul de sugestii, iniţiative”, a mai declarat Tudorel Toader.