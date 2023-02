Elena Udrea a acordat un interviu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, jurnalistei Anca Alexandrescu, chiar în închisoare. Udrea a făcut dezvăluiri despre felul în care Statul Paralel funcționează chiar și în ziua de astăzi, o caracatiță a corupției prin care deciziile din Justiție sunt influențate. În plus, Elena Udrea a transmis mai multe documente relevante redacției Realitatea PLUS.