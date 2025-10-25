Statul a anunțat că imobilul va fi demolat și ridicat un nou bloc.

Românii s-au săturat de promisiuni, mai ales că reacțiile au venit destul de târziu. Urmează relocările, evaluările tehnice şi decizia finală privind viitorul blocului, dar și pentru familiile afectate.

Mai devreme de 2 ani de zile, oamenii nu se vor putea întoarce în imobil.

Oamenii sunt demoralizați în acest moment și spun că au mai auzit promisiuni. Acum așteaptă soluții concrete din partea autorităților. Ajutorul financiar pe care îl primesc este e 1500 de lei pe familie.

„ - Aveți încredere că până la urmă vor fi redate locuințele oamenilor?

- Îmi doresc din toată inima să se rezolve. E foarte greu. Cel mai greu e pentru cei care au plecat dintre noi.”, spun oamenii.

„ - Unde stați momentan?

- Și în mașină, și la un copil.

- Încă stați în mașină, după atâtea zile?

- Păi, dacă nu ne dă drumul ce să facem?

- Cum arată casa?

- Dezastru... balconul e dezastru... sufrageria la fel... bucătăria la fel. Eu mă bucur ca e mama în viată.”, au transmis victimele exploziei.