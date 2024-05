Șerbetul este unul dintre deserturile copilariei, care îți aduce aminte de o vară încântătoare, plină de bucurie și libertate. Aroma intensă și dulce a capsunilor, împreună cu textura unica a sorbetului, te fac să te simți ca un copil, care se bucură de fiecare moment deosebit.

Serbetul nu este altceva decat un amestec de zeama de fructe, zahar si putina apa sau zeama de lamaie. Zeama de fructe se obtine prin stoarcerea acestora, daca sunt moi, precum capsunile, ori prin fierberea lor, ca in cazul caiselor, de exemplu. Sucul trebuie strecurat prin tifon, fiind foarte important sa nu ramana samburi sau resturi de fruct.

Probabil cand erai copil nu te interesa prea mult cum se prepara acest deliciu, dar te amuza teribil modul in care acesta se consuma: se serveste alaturi de un pahar cu apa rece, iar lingurita cu serbet se pune in acesta. Apoi, nu mai ramane decat de savurat desertul. Gospodinele stiu, insa, ca serbetul se poate folosi si ca glazura, daca este amestecat cu unt, asa ca se dovedeste a fi foarte util in bucatarie.

Foarte important este sa retii ca fructele din care faci serbetul trebuie sa fie coapte si puternic aromate, pentru ca daca sunt acre, nu iti va iesi desertul, scrie DivaHair. Nu uita ca poti sa folosesti si petale de flori puternic parfumate (de exemplu, de trandafir).

Ingrediente:

- 1 kg de zahar;

- 1 1/2 pahar cu zeama de capsuni;

- sucul de la o jumatate de lamaie.

Mod de preparare:

1. Amesteca zaharul cu sucul de capsuni si pune totul la fiert pe foc mic, timp de 10-15 minute. Atunci cand zaharul s-a dizolvat complet, focul trebuie iutit. Cat se face serbetul, vasul trebuie acoperit.

2. Cand clocoteste amestecul, ia spuma de deasupra si ai grija sa stergi marginea vasului cu ceva, ca sa nu ramana zahar intarit pe acestea.

3. Adauga lamaia si lasa la fiert totul cam 20 de minute, dupa care poti sa testezi daca a ajuns la consistenta potrivita. Intr-un castronel cu apa rece, toarna 2-3 picaturi de serbet. Daca se imprastie la contactul cu apa, mai trebuie lasat, iar daca ramane in forma initiala, inseamna ca este gata. Aceasta este probabil cea mai dificila parte a prepararii serbetului, deoarece risti sa nu fie legat sau, dimpotriva, sa fie prea tare.

4. Cand serbetul este gata, stinge focul si acopera vasul cu un prosop umed. Trebuie lasat la racit, dar nu complet, ci doar pana devine caldut si il suporti la atingere. In acest moment, serbetul trebuie amestecat intr-o singura directie, pana cand isi schimba culoarea si devine mat.

5. Pune serbetul de capsuni in borcanele si depoziteaza-le la rece sau in camara.

Pofta buna!

Serbetul cu capsuni este un desert traditional de care nu prea te poti satura si care iti evoca cele mai frumoase momente din copilarie, asa ca merita sa adaugi la proviziile din camara si acest deliciu.

