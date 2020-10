Record la vânzări stabilit de William Shakespeare: 9,9 milioane de dolari pentru o copie a colecțiilor sale de piese de teatru

Volumul ”First Folio” conţine 36 dintre piesele lui Shakespeare, iar copia vândută este una dintre cele şase cunoscute ale acestei colecţii şi care se află în posesia unor colecţionari privaţi.

Prețul de pornire a fost estimat la 4-6 milioane de dolari. Una dintre celelalte copii a volumului a fost cumpărată în 2001, cu aproape 6,2 milioane de dolari, stabilind și atunci un record.

Colecţia "Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories & Tragedies" a fost alcătuită de prieteni ai dramaturgului englez la şase ani după moartea sa. Volumul include şi 18 piese de teatru care nu au fost niciodată publicate în timpul vieţii scriitorului şi care riscau să fie pierdute pentru totdeauna. Printre acestea se află textele pieselor "Macbeth", "The Tempest" şi "As You Like It", informează Agerpres.

Copia volumului a fost scoasă la licitaţie de Mills College, un colegiu specializat în arte liberale din Oakland, California.