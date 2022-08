„Bănuiesc că această „luptă” va continua în următorii 50-80 de ani, pentru că Rusia nu acceptă că Ucraina are dreptul de a fi un stat independent. Iar Ucraina trăiește cu această amenințare la adresa existenței sale ca țară și popor”, avertizează analistul militar Michael Clarke, fost director al Institutul Regal pentru Studii în Apărare.

„Cred că vor exista o serie de conflicte de tip „on/off”, adică perioade de armistițiu, cu încetarea focului, întrerupte de deschiderea focului, ce vor dura câțiva ani sau mai mulți. urmată de defecțiuni după câțiva ani sau mai mult.

Istoria va considera că totul - războiul - a început în 2013-2014”, a mai spus Clarke, la Sky News.

În același timp, acesta nu crede că Ucraina va putea să recupereze Crimeea.

„Anul 2022 a fost runda a doua. Războiul se poate termina, temporar, dacă Ucraina va reuși să alunge trupele ruse din teritoriile cucerite după 24 februarie”, a explicat analistul militar.

„Crimeea este foarte importantă pentu ruși, a fost doar dată de Hrușciov în 1954. Luată înapoi printr-o cucerire. Dacă vor pierde Crimeea, legal ar trebui, o vor vedea ca o pierdere a păcii în Rusia. Ucrainenii susțin că vor recuceri Crimeea. Dar compromisul urias pe care poate il va face Ucraina este că va spune că vom lua toate teritoriile pe care le-ați ocupat, inclusiv Donbas, și lăsăm Crimeea așa cum este. (...) Acum nu pot spune asta. Vor lupta pentru ea, care este legal a lor, însă șansele de a o recupera sunt foarte mici”, a mai precizat generalul.

Clarke avansează un posibil termen de încetare a războiului - un an, un an și jumătate.

„Ambele părți știu că vine iarna, și câteva luni inca vom vedea lupte pe frontul din Ucraina. Iar războiul va mai dura cel puțin un an”, susține analistul militar.

Today marks 31 years since Ukraine broke free from the Soviet Union - and six months since the start of Russia\"s invasion of the country.



Defence and Security Analyst Michael Clarke takes a look back at the last six months of war in Ukrainehttps://t.co/3hfKbTtO3B



📺 Sky 501 pic.twitter.com/pujZyQqQm1