Președintele Nicușor Dan, editorial în Fox News despre amenințarea Rusiei: ”România nu va aștepta să fie pusă la încercare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 17:39

Președintele Nicușor Dan afirmă că România este unul dintre cei mai de încredere aliați ai Statelor Unite și subliniază importanța strategică a țării în cadrul NATO. Într-un editorial publicat joi, 27 august, de Fox News, șeful statului vorbește despre amenințarea Rusiei, securitatea la Marea Neagră și necesitatea consolidării apărării europene.

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