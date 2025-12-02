O decizie care le-a transformat viețile

Pentru Daniela, drumul nu a fost deloc ușor. După mai bine de 10 ani petrecuți acasă, dedicată în totalitate celor trei copii ai săi, de 10, 8 și 7 ani, a hotărât că este momentul să își construiască propriul parcurs profesional. Sora ei, Lăcrămioara, a renunțat la locul de muncă din domeniul curățeniei și, la rândul ei mamă a unei fetițe de 10 ani, a ales să facă același pas.

Cele două au trecut prin probe dificile și luni de pregătire intensă, însă au reușit să îndeplinească toate cerințele și să fie admise în armată. În prezent, gemenele se află în plină perioadă de instruire militară.

Copiii au venit să-și susțină mama la depunerea jurământului / Sursa foto - Realitatea.net

Daniela: „Vreau să le arăt copiilor mei ce înseamnă să lupți pentru un vis”

Daniela povestește că anii dedicați creșterii copiilor au făcut-o puternică și disciplinată, calități care i-au fost de mare ajutor în instruirea militară.

„Timp de 10 ani m-am dedicat în întregime celor trei copii ai mei. Am fost alături de ei la fiecare pas, iar asta m-a transformat într-o femeie puternică și responsabilă. La un moment dat, am simțit că trebuie să îmi construiesc și eu o carieră, nu doar pentru mine, ci și pentru a le arăta copiilor mei ce înseamnă ambiția, disciplina și dorința de a reuși. Exact așa cum mi-aș dori ca și ei să fie când vor crește.

Instrucția militară nu este ușoară. Am trecut prin luni de antrenamente intense, cu pregătire fizică, cursuri, exerciții militare, tehnici de teren, trageri, și multe ore de pregătire pentru defilare, lucrând în fiecare zi să-mi depășesc limitele. A fost un drum greu, dar plin de satisfacții.”, a mărturisit Daniela Mitrache exclusiv pentru Realitatea.net.

Antrenamentele nu au fost ușoare: pregătire fizică intensă, exerciții tactice, cursuri teoretice, trageri, ore în șir de instrucție de front. Totul, în fiecare zi, cu gândul la cei mici.

Daniela a intrat în armată la vârsta de 33 de ani / Sursa foto - Realitatea.net

Două surori, un singur ideal

Un aspect care o face și mai mândră este faptul că nu parcurge acest drum singură. Daniela a încurajat-o și pe sora ei geamănă să se înscrie, iar Lăcrămioara a avut curajul să-i urmeze exemplul.

„Un lucru care mă face și mai mândră este că nu am venit singură pe acest drum. Am îndrumat-o și pe sora mea geamănă să se alăture armatei, iar ea a ales să pășească alături de mine. Și ea, la fel ca mine, și-a lăsat fetița acasă pentru a-și construi un viitor mai bun. Este o femeie puternică și curajoasă, iar faptul că suntem împreună aici ne dă și mai multă forță.

Noi două – două surori, două mame, două gemene – am demonstrat că, atunci când ai ambiție și curaj, poți să-ți urmezi visurile indiferent de obstacole. Amândouă am ales armata pentru a le arăta copiilor noștri că pot ajunge cât de departe își propun, dacă nu renunță.

Copiii noștri sunt motivația noastră cea mai mare. Pentru ei ne străduim, pentru ei luptăm, pentru ei ne ridicăm în fiecare dimineață mai puternice. Când am depus jurământul am simțit că este un moment pe care îl vom purta în inimă toată viața – un pas făcut cu onoare, curaj și dragoste pentru cei de acasă.”, a completat tânăra mamă.

Cele două surori la depunerea jurământului din Parcul Carol / Sursa foto - Realitatea.net

Jurământul militar – un moment de neuitat

Pentru cele două, depunerea jurământului a fost o clipă încărcată de emoție, un simbol al unei noi vieți începute cu responsabilitate, curaj și respect pentru familiile lor.

Povestea gemenelor din Sectorul 5 este astăzi un exemplu pentru multe femei care simt că timpul lor a trecut sau că responsabilitățile le țin pe loc.

Surorile demonstrează că visurile pot fi împlinite la orice vârstă – atâta timp cât există ambiție, curaj și voință.

Gemenele se află în plin proces de instruire militară / Sursa foto - Realitatea.net