Paște 2020. Postul Paștelui 2020. Cum ne păstrăm energia în perioada Postului Mare. Pentru ca pe toata perioada postului sunt interzise cu desavarsire carnea, ouale si lactatele, care constituie hrana de baza in cea mai mare parte a anului, cei care vor tine tot postul trebuie sa consume alimente bogate in proteine, carbohidati, vitamine si minerale. De toate acestea este nevoie pentru sanatatea organismului si pentru un bun randament in activitatea de fiecare zi.

Pe de alta parte, a ține post nu înseamnă să înlocuim carnea cu șnițele de soia sau cu crenvurști vegetali plini de aditivi și de coloranți artificiali, nici să mâncam doar pâine cu cartofi prăjiți. Este nevoie de multe fructe si legume, crude sau gatite, dar si de mâncare caldă. Astfel ca supele, ciorbele din legume, mâncărurile cât mai simplu gătite, preparate la grătar sau fierte sunt binevenite. În afară de legumele și fructele de sezon, pot fi consumate si sortimente de legume și fructe congelate, care își păstrează proprietățile nutritive.

Cu putina imaginație, poate fi compus un meniu bogat si divers, format nu doar din cartofi și fasole uscată, cum s-ar crede.

Se pot consuma, de asemenea, cereale integrale, hrișcă, quinoa, amaranth, hrișca, mei, germeni și vlăstari (se găsesc la hipermarketuri), rădăcinoase, nuci și semințe crude, fructe uscate și, evident, multa apa, pentru hidratarea organismului, și ceaiuri calde. Surse bune de proteine de origine vegetală sunt si leguminoase ca linte, mazăre, năut, fasole, soia (de soai este bine sa nu se abuzeze). Laptele animal poate fi înlocuit cel vegetal de orez, ovăz, soia, care se găsesc în variante si fără adaosuri de zahăr sau alți aditivi. De retinut la laptele vegetal: să cititi eticheta și să evitati sortimentele care au zaharuri adăugate, substanțe pentru îngroșare etc.

Dupa exemplele de meniu de mai jos, aveti si cateva sfaturi de urmat pentru a va pastra energia pe toata perioada celor 40 de zile ale Postului care tocmai a inceput.

Mic dejun:

- Fulgi de hrișcă cu lapte vegetal.

- Porridge cu fulgi de ovăz și lapte vegetal. Pot fi adaugate fructe uscate (fără adaos de zahăr), fructe proaspete, pudră de roșcove, cacao, scorțișoară.

- Budincă din semințe de chia cu lapte vegetal și fructe de pădure. Se pregateste rapid seara si se pastreaza la frigider.

- Smoothie cu lapte vegetal, o linguriță de semințe de cânepă, fructe la alegere: zmeură, afine, mango sau banane, ce va place.

- Pâine integrală cu avocado felii, cu sare și puțină zeamă de lămâie, roșii cherry și busuioc proaspăt. Este delicioasa combinatia!

- Pâine integrală cu magiun de prune fără zahăr.

- Pâine integrală cu zacuscă și legume (castraveți, ardei).

Prânz:

- Pilaf din orez integral cu legume, servit cu salată de crudități.

- Tocăniță de ciuperci cu sos de roșii și paste integrale.

- Mazăre trasă la tigaie cu usturoi, quinoa și salată de crudități.

- Paste integrale cu roșii uscate și usturoi.

- Mâncare de linte cu salată din amestec de frunze.

- Tocăniță de năut cu salată la alegere (numai daca va place nautul).

- Mâncare de spanac servită cu quinoa.

- Pilaf de mei și legume servit cu salată de crudități.

Cină:

- Supă cremă de legume.

- Salată caldă cu broccoli opărit, ceapă, roșii, quinoa fiartă, castravete.

- Salată cu quinoa, ceapă, ridichi, roșii cherry, mazăre fiartă, daca vreti puteti adauga si puțin tofu, e optional.

- Salată cu năut/linte, ceapă verde, roșii cherry, ridichi, pătrunjel verde.

- Humus cu ardei gras (se gaseste si gata preparat, in supermarketuri).

- Pate de linte cu pâine integrală/ardei și salată.

Gustări: fructe proaspete, nuci, semințe crude, unt de arahide pe felii de măr (untul de arahide se consumă cu moderație, deși este o sursă bună de proteine, este foarte caloric).

De retinut! Este bine sa fie evitate produsele procesate de post, adica pateuri ambalate, crenvurști de post etc, pentru ca de obicei conțin mulți aditivi pentru îmbunătățirea gustului.

De retinut! Este bine sa se consume mai multe lichide: apa, ceaiuri.

Respectati mesele regulate

Când conţinutul de proteine de origine animală scade din alimentaţia ta zilnică, rezervele de energie ale corpului depind de mesele regulate.

Încearcă să respecţi cele trei mese principale, la care poţi adăuga două-trei gustări de-a lungul zilei: fructe, alune, migdale şi nuci.

Ciupercile contin multe proteine, asa ca pot inlocui carnea cu succes. Din ciuperci se pot face sarmale sau ardei umpluti, chiftele, tocanita ori se pot adauga la alte mancaruri, supe, ciorbe, pilaf.

Asigură necesarul zilnic de vitamine şi minerale cu cel puţin o masă de verdeţuri. Puteti mânca frunze de la orice legumă, dar e bine sa stiti ca urzicile şi spanacul au conţinutul nutritiv cel mai ridicat.

Nu este nevoie să fierbi îndelung spanacul, poţi adăuga frunze proaspete şi în salate, alături de alte legume de sezon, pătrunjel şi salata creaţă roşie. In supermarketuri se gasesc "baby spinach", rucola, care sunt foarte potrivite.

Fasolea, care, prin compozitie, contine fier si proteine si inlatura riscul de astenie si anemie. Atat verde, cat si boabe, fasolea poate fi gatita in diverse feluri.

Pestele. In postul Pastelui, pestele se poate manca numai de doua ori, pe 25 martie, de Buna Vestire, si in ziua de Florii. In cele doua zile de dezlegare la peste se mananca si salata de icre.

Paște 2020. Postul Paștelui 2020. Mierea de albine, o inegalabila sursa de energie pentru toate varstele, poate inlocui produsele de patiserie si cofetarie cu care ne-am tot rasfatat pe tot parcursul iernii. Poate fi consumata ca atare, in ceai, cafea si sucuri naturale.

Fructele uscate, precum caisele, prunele, curmalele, smochinele ori stafidele, sunt adevarate bombe energizante. Contin fibre alimentare, minerale si vitamine si potolesc si satisfac nevoia de dulce.

Nucile, migdalele, fisticul si alunele sunt satioase si hranitoare si pot inlocui oricand gustarea de la ora 11.00 sau pe cea de dupa amiaza, de la ora 17.00. Nu mancati, insa, mai mult de o mana de fructe uscate pe zi, adica 50 de grame.

Spre deosebire de cafea, care stimulează pentru o oră sau două, perioadă urmată uneori de o cădere de energie, ceaiul verde are un efect mai slab, dar mai îndelungat.

Dacă se bea dimineaţa o ceaşcă de ceai verde îndulcită cu miere, organismul va avea un plus de energie de-a lungul zilei.

Nu mâncati pâna va saturati si sa aveti burta plină

Nivelul glicemiei în sânge, de care depinde energia zilnică a fiecaruia, poate scădea brusc şi după o masă copioasă. Încercati să mâncati doar cât va trebuie fără să va saturati, indiferent dacă e vorba de salată de legume sau altă gustare cu conţinut redus de calorii.

Paște 2020. Postul Paștelui 2020. Atentie la consumul de paine! Pe durata postului, consumul de paine va fi oricum mai mare. De aceea, se recomanda ca painea alba sa fie inlocuita cu painea integrala sau cea cu tarate.

Nu exagerati cu painea, pastele fainoase si cartofii!

Exista riscul sa va ingrasati in aceasta perioada, pentru ca exista tendinta de a avea o dieta predominant glucidica (bogata in cartofi, paine, orez, paste etc.), ce depaseste necesarul zilnic. Astfel ca ar trebui sa va bazati pe legume, crude sau gatite, si fructe, in defavoarea fainoaselor sau a dulciurilor.

Nu exagerati cu carbohidratii in zilele de post. Aici multe femei gresesc. In loc de cartofi fierti sau orez, optati pentru legume la cuptor si 5-6 masline, o salata cu avocado, un ghiveci de legume gustos sau baghete de ardei cu humus. Legume combinate cu grasimi sanatoase si satioase. Eventual, apelati la retete de post cu cartofi, paste sau paine ca ultima, ULTIMA resursa.

Sport. Persoanele care fac sport zilnic au nevoie de un plus de energie, iar perioada postului ii poate slei de puteri. Ele au nevoie de o baza larga de proteine, superioare fiind cele de origine animala care sunt insa interzise pe durata postului.

Zaharul. La fel, zaharul care este atat de necesar, este bine sa fie adus din seminte, cereale, legume precum spanacul, sparanghelul si fructe.

Paște 2020. Postul Paștelui 2020. Atentie la Vitamina B12! Vitamina B12 va lipsi din alimentatia celor care vor tine tot postul deoarece se gaseste numai in produsele de origine animala. Carenta de vitamina B12 duce la oboseala, palpitatii, dificultati de concentrare. Se recomanda ca in aceasta perioada sa se ia un supliment de vitamina B12.

Mâncati fructe pentru vitaminizare

Fructele proaspete sunt un element foarte important pentru alimentația zilnică a fiecaruia, oferă vitamine și pentru un plus de energie.

Dacă toată iarna ati avut citrice, mâncati acum kiwi, care sunt la fel de bogate în vitamina C.

Merele și perele sunt alte fructe care pot fi mâncate feliate sau tăiate sub forma de cubulețe și cu puțină miere.

Echilibrul între Omega-3 și Omega-6

Alimentația sa includa surse echilibrate de acizi grași nesaturați. Mâncati zilnic alimente bogate în Omega-3 (semințe de in, alune de pădure, migdale, nuci), dar și Omega-6 (ulei de măsline, avocado, cereale integrale, semințe de dovleac, caju).

Adăugati brânză tofu la salate (nu abuzati, totusi, de produse pe baza de soia)

În lipsa proteinelor de origine animală, sunt bune ciupercile, dar daca nu le aveti, la nevoie este buna soia.

Se adaugă cubulețe de brânză tofu la fiecare salată de legume pe care mâncati și veti primi mai multe proteine care ajuta corpul să nu piardă prea multă energie în Postul Paștelui.

Contraindicat! E periculos să fie înlocuita carnea cu șnițele de soia sau cu crenvurști vegetali plini de aditivi.

Uleiul de gatit. NU folosi ulei de floarea soarelui, ulei de samburi de struguri, rapita sau porumb la gatit. Trebuie evitate cat mai mult, cantitatile consumate sa fie cat mai mici. Uleiul de cocos sau, mult mai accesibil ca pret, uleiul de masline, in sticla inchisa la culoare, sunt versiunile sanatoase de uleiuri pentru gatit folosite in zilele de post.

Postul Mare 2020. Postul Paștelui 2020. La nevoie, intrerupeti postul. Daca in timpul postului, durerile generate de senzația de foame sunt mult prea dese si puternice, renuntati la post si reluati, treptat, alimentatia normala. Durerile senzatiei de foame sunt semnalul că organismul a folosit toate rezervele și trebuie ca postul să fie întrerupt. Alimentația obișnuită trebuie reluată treptat, fără excese.

De retinut!

Postul Mare 2020. Paște 2020. Fiti cumpatati daca vreti sa evitati problemele biliare si toxiinfectiile alimentare! Este bine sa tineti cont cum reveniti la o alimentatie normala dupa perioada postului. Sfârșitul postului nu trebuie să însemne consum în exces al produselor de origine animală, pentru a nu produce dezechilibre la nivelul sistemului digestiv. Reintroducerea acestor produse trebuie făcută treptat, moderat, pentru ca organismul să se poată adapta ușor și fără consecințe neplăcute.

