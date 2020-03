Postul Mare 2020. Paşte 2020. Reţete de post. Mâncare şi prăjituri de post

Supa tahini (pasta de susan)

Seminţele de susan se regăsesc din ce în ce mai mult în rândul ingredientelor pe care românii le utilizează pentru diferite preparate. Supa de tahini (pasta de susan) este una dintre cele mai cunoscute.

Supa de tahini are la bază pasta de susan care se găseşte în toate marile magazine. Această pastă se poate prepara şi în casă. Părintele Efrem de la mănăstirea Dervent este unul dintre bucătarii care prepară această supă, mai ales că este un aliment de post, iar în mănăstire se posteşte tot timpul. Aşadar, pentru a putea face acest preparat recomandat şi pentru detoxifierea organismului după atâtea mese de sărbători, călugărul are o reteta minune. Conform nutriţioniştilor, în compoziţia chimică a seminţelor de susan se găsesc proteine, substanţe grase, vitaminele B, D, E, F, ulei în cantitate mare care conţine sezamol şi sezamolin, fitosterine, esteri şi alcooli. Seminţele şi uleiul de susan au efect emolient, antianemic, laxativ şi puternic afrodisiac natural.

Ingrediente:

2 pahare de orez cu bob scurt sau bulgur

5 lămâi pentru zeama

400g tahini ( pastă de susan)

sare, piper alb măcinat

o legătură potrivită de pătrunjel

Mod de preparare:

Se fierbe orezul în apa în care am dizolvat sarea. Îndată ce a fiert orezul, se ia oala de pe foc şi se acoperă. Zeama de lămâie şi tahini se pun într-un castron şi se amestecă bine cu o lingură din lemn. „Trebuie să obţinem o masă tare”, spune părintele Efrem. Continuăm să amestecăm, adăugând cu un polonic, puţin câte puţin, zeama în care am fiert orezul, până când obţinem un terci de consistenţa uniformă. Amestecăm orezul şi zeama şi, concomitent, adăugăm terciul de tahini, puţin câte puţin, ca să se lege. Amestecul astfel obţinut nu se mai dă la foc. Se gustă şi dacă este cazul se adaugă sare şi lămâie. Când se serveste, se pune si pătrunjelul.

Supa azteca

O reteta inedita pentru o supa de post este aceasta reteta de supa azteca.

Ingrediente:

1 ceapă tocată

4 căţei de usturoi

1 linguriţă de boia iute

1 lingură de chimen măcinat

1 linguriţă de boia dulce

1 cană de ţelină tăiată cubuleţe

3 căni de supă concentrată de legume

2 cutii de 450 de grame de fasole neagră

1 cană de porumb congelat

3 linguri de suc de lămâie verde

1 avocado tăiat cubuleţe

1 roşie tăiată cubuleţe

1 cană de coriandru proaspăt tocat

sare de mare şi piper negru după gust

Mod de preparare:

Se sotează ceapa şi usturoiul în 2 linguri de supă concentrată de legume într-o oală de supă la foc mediu spre mare, până se înmoaie ceapa. Se adaugă condimentele şi ţelina şi se mai fierbe încă 1-2 minute. Se adaugă supa concentrată de legume, fasolea, porumbul şi 2 linguri de suc de lămâie verde.

Se dă într-un clocot, apoi se reduce focul şi se lasă să fiarbă înăbuşit 10 minute. Se asezonează cu sare şi piper negru. Intr-un bol separat, se amestecă avocado, roşiile, coriandrul, restul de o lingură de suc de lămâie verde, sare şi piper negru. Se toarnă supa fierbinte în boluri şi se garniseşte cu o lingură plină de salsa de avocado.

Spanac cu orez

Ingrediente:

800 de grame de spanac proaspăt

3 cepe

3 linguri de ulei de măsline

300 de grame de orez (se poate folosi orice fel de orez )

5 căţei de usturoi

piper şi sare după gust

Mod de preparare:

Spălam bine spanacul, îl scurgem şi îl tăiem fâşii subţiri (strângem în mână un mănuchi cât putem cuprinde şi tocăm fideluţă). La fel procedam şi cu cele 3 cepe, pe care le călim într-o cratiţă sau tigaie cu uleiul de măsline. Când ceapa este călită adăugăm spanacul crud. Spanacul astfel pregătit o să păstreze toate proprietăţile. Acoperim cu capac după ce l-am condimentat şi sărat după gust. În cele 10-15 minute cât fierbe spanacul, punem şi orezul la fiert pentru 15 minute (numai jumătate din timpul lui de fiert). Punem orezul scurs de apă (după cele 15 minute) peste spanac şi lăsăm să fiarbă în continuare până face legătura şi se împrietenesc bine. Punem usturoiul tocat, zdrobit sau pisat, după preferinţa fiecăruia, apoi potrivim de sare daca mai este nevoie.

Pasta de leurda

„Usturoiul ursului” sau leurda este planta răspândită în multe păduri din România. Se găseşte din plin în această perioadă, fiind preferată de bucătari pentru diferite salate sau paste.

Ingrediente:

- 400 de grame de leurdă

- 200 de mililitri de ulei de măsline

- 100 de grame de caşcaval ras

- 1 ardei iute verde, 3 fire de mentă, 150 de grame de seminţe de floarea-soarelui, 2 fire de leuştean proaspăt, 5 frunzuliţe de salvie proaspătă, frunze proaspete de pătrunjel, 1 linguriţă de cimbru uscat, ½ linguriţă de oregano uscat, sare şi piper.

Mod de preparare:

Spălăm foarte bine toate frunzele, le rupem în două şi le punem în robotul de bucătărie. Adăugăm ardeiul iute curăţat de seminţe şi mărunţim totul. Ca să obţinem o pastă, mutam verdeţurile în blender, adăugăm caşcavalul, restul mirodeniilor şi seminţele. Adăugăm uleiul încet în fir până se formează pasta. Punem pasta pe o folie, rulăm şi o păstrăm la frigider.

Rosii cu usturoi la cuptor

Rosiile cu usturoi la cuptor se pregatesc foarte usor si simplu. Sunt delicioase si sanatoase.

Ingrediente:

10 roşii

5-6 căţei de usturoi

1 legătură de mărar şi pătrunjel

ulei

sare

piper

Instructiuni:

Roşiile se spală, apoi se şterg cu un prosop. Se aşază într-o tavă unsă cu ulei. Printre roşii se pun căţeii de usturoi necurăţaţi, in coaja. Se potrivesc de sare şi piper. Se lasă la cuptor 20 de minute, până se înmoaie roşiile. După ce se scot din cuptor, se presară verdeaţa tocată mărunt. Se servesc cu pilaf.

Fasole batuta

Traditionala fasole batuta, varianta pe care nu o stiai!

Reteta e folosita mai ales in manastirile de maici din Moldova. Boabele de fasole sunt o importanta sursa de proteine si fibre si ajuta la mentinerea senzatiei de satietate, fiind un aliat de incredere in lupta cu obezitatea.

Ingrediente:

500 g fasole boabe

1 telina

5 catei de usturoi

2 cepe potrivite

2 morcovi

sare

piper

4 linguri ulei

o lingura de suc de rosii

ardei capia

Mod de preparare:

Mai intai, fasolea se pune la inmuiat in apa rece vreo 12 ore, pentru a fierbe mai usor. Se schimba apa si se pune la fiert intr-o oala. Schimbam din nou apa dupa ce a fiert 30 de minute. Apoi adaugam morcovii, o ceapa si telina. Dupa ce fasolea a fiert, o punem la scurs intr-o strecuratoare. Pasam fasolea impreuna cu celelalte legume, adaugam usturoiul, sarea, piperul si 2 linguri de ulei. Calim a doua ceapa, adaugam sucul de rosii si ardeiul si le punem peste fasolea batuta.

DULCIURI DE POST

Diplomat de post

O prajitura delicioasa, usor de facut si foarte buna pentru perioadele de post. Mai jos sunt ingredientele si modul de preparare.

Ingrediente:

400ml lapte de soia

400ml lapte de cocos

4gr agar-agar sau gelatina vegetala

100 gr indulcitor Green Sugar

1 pastaie de vanilie

1 ciocolata neagra fara lapte

150gr nuci

100gr stafide

coaja rasa de lamaie

200gr visine si fructe congelate

1lingura amidon

Mod de preparare:

Simplu de tot – asa se face acest desert! Si mai e si delicios, chiar daca e de post si mai de regim asa(pentru ca nu contine decat foarte putin amidon sau zahar).

Se taie pastaia de vanilie pe lungime si, cu spatele cutitului razuim semintele din interior. Se pun la fiert semintele de vanilie si pastaia impreuna cu laptele de cocos, 350 ml lapte de soia si 80 grame de indulcitor natural Green Sugar. Prin fierbere aroma de vanilie cuprinde tot lichidul. Mirosul de vanilie va cuprinde toata bucataria.

In 50 ml lapte de soia se dizolva agar-agar-ul, apoi se adaug peste lichidul fierbinte si se amesteca foarte repede in timp ce il turnam. Dupa ce reincepe sa fiarba trebuie sa mai stea pe foc 2-3 minute, timp in care se amesteca in continuu. Dupa ce se opreste focul se adauga coaja de lamaie rasa.

Separat se maruntesc cu un robot nucile cu stafidele. Intr-un vas rotund cu diametrul de 20 cm se pune nuca maruntita si se preseaza bine.

Se scoate pastaia de vanilie si se toarna incetisor compozitia peste nuci (incetisor, pentru a nu dizloca "baza" si sa se imprastie nuca ). Lasam sa se raceasca prajitura, apoi o punem la frigider. *Dulciurile se incheaga chiar si la temperatura camerei de la agar-agar, spre deosebire de gelatina care are neaparata nevoie de refrigerare.

Pentru completarea prajiturii am pus pe foc fructele impreuna cu restul de indulcitor si cu amidonul dizolvat in 2 linguri de apa. Ele trebuie sa fiarba. Sosul format se va ingrosa de la amidon. Gustati si, daca este nevoie, puteti sa mai puneti zahar sau lasati fructele mai acrisoare, in contrast cu prajitura. Dupa ce se racesc se pun peste prajitura. Ciocolata amaruie se poate rade sau se poate topi pentru a face diverse forme din ea. *Se poate pune hartie de copt pe un sucitor, se topeste ciocolata la bain-marie si se pot face un fel de carlionti de ciocolata. (Sursa: www.iria.ro)

Prajitura de foi cu suc de rosii

Prajitura de foi cu suc de rosii este o reteta a maicilor de la Manastirea Ghighiu, din judetul Prahova, la mai putin de 5 km de Ploiesti. Prajitura e simplu de facut si este ieftina.

Ingrediente:

Pentru foi este nevoie de 11 linguri de ulei, 11 linguri de zahăr, 11 linguri de suc de roşii, o jumătate de linguriţă de bicarbonat

Pentru cremă:

1 pachet de margarină

1 pachet de cremă de prăjituri 1 cană de zahăr

250 g apă

1 pachet de praf de lămâie

nucă de cocos

Cum se prepara:

Se amestecă uleiul cu zahărul, cu făina, cu sucul de roşii şi bicarbonatul până se formează o cocă, din care se întind patru foi. Acestea se coc pe fundul tăvii la foc redus. Pentru cremă se amestecă ingredientele într-o crăticioară la foc mic, după care să dă la răcit şi se ung foile.

Deasupra se ornează cu o glazură obţinută din 2-3 linguri de margarină, 2 linguri de zahăr, 1 lingură de apă, 1 esenţă de vanilie, peste care se presară nucă de cocos.

Negresa cu nuca si silvoita cu Green Sugar

Negresa cu nuca este un desert deosebit.

Ingrediente:

1 cana si jumatate cu apa

un praf de sare

1 cana Green Sugar

1/2 cana ulei

2 cani pline cu varf de faina

2 lg cacao

1 plic praf de copt

esenta rom

3-4 lg silvoita (fara zahar)

1 cana nuca

Mod de preparare:

Se pun intr-un vas apa, Green Sugar si praful de sare. Se amesteca pana ce se topeste zaharul verde, se adauga silvoita si nuca taiata grosier.

Se amesteca, apoi se toarna uleiul si esenta de rom. Separat, se amesteca faina cu cacao si praful de copt. Se toarna peste amestecul lichid si se omogenizeaza bine. Se tapeteaza o tava cu hartie de copt si se toarna compozitia. Se niveleaza si se da la cuptorul preincalzit la 180 de grade pentru aproximativ 35-40 minute (sa treaca testul scobitorii). Se scoate si se lasa sa se raceasca. Pentru pudrat se pun 2 lingurite pline cu varf de Green Sugar, care a fost macinat inainte. Apoi se presara deasupra, se portioneaza si se serveste.

Fursecuri de post

Fursecurile de post fara zahar sunt delicioase si se pot face repede saca iti vin musafiri neanuntati.

Ingrediente:

300 gr faina

3 linguri indulcitor Green Sugar

180 gr margarina(80% grasime) sau unt de cocos

20 gr cacao

20 ml suc de portocale rece

1 lingurita esenta de rom

1 lingurita esenta de vanilie

1/4 lingurita bicarbonat de sodiu

coaja rasa de portocala

un praf de sare

Mod de preparare:

Se impart ingredientele in doua astfel: intr-un vas se pun 150 gr faina, jumatate din bicarbonatul de sodiu, o lingura si jumatate de indulcitor, 90 gr margarina sau unt de cocos, coaja rasa de portocala, esenta de vanilie si 10 ml suc de portocale. Se framanta un aluat omogen, apoi il punem la rece jumatate de ora.

In cel de-al doilea vas se pun restul ingredientelor: faina si bicarbonatul ramas, cacao, indulcitorul, margarina sau untul de cocos ramas, esenta de rom si sucul de portocale. Se framanta aluatul la fel ca si pe primul, apoi se pune la rece tot pentru jumatate de ora.

Pe masa de lucru unsa cu ulei, se imparte fiecare bila de aluat in doua. Se intinde cu sucitorul prima bila cu cacao si separat prima bila cu aluat alb. Se asaza aluatul alb peste cel cu cacao si se intinde USOR cu sucitorul. Se ruleaza foile strans si se modeleaza aluatul usor pana se obtine un sul cu dimensiuni egale pe lungime. Cu un cutit bine ascutit se taie rondele de aproximativ jumatate de centimetru, care sunt apoi asezate intr-o tava tapetata cu hartie de copt. Se modeleaza usor cu degetele daca se deformeaza la taiat. Se face la fel si cu celelalte doua bile de aluat. Se coc apoi fursecurile in cuptorul preincalzit la foc moderat, aproximativ 25-30 de minute. Se lasa sa se raceasca apoi complet, dupa care pot fi servite. Fursecurile se fragezesc si mai mult pe zi ce trece, daca raman si nu se mananca din prima zi.