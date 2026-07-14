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Politica· 1 min citire
PNL ar putea RENUNȚA la varianta Siegfried Mureșan premier
Siegfried Mureșan
Publicat14 iul. 2026, 12:36
SursăRealitatea PLUS
Răsturnare de situație în negocierile pentru noul Guvern. PNL pare dispus să renunțe la varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dacă partidele vor ajunge la un acord asupra unei alte formule de guvernare.
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