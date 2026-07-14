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Politica· 1 min citire

PNL ar putea RENUNȚA la varianta Siegfried Mureșan premier

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 12:36
SursăRealitatea PLUS

Răsturnare de situație în negocierile pentru noul Guvern. PNL pare dispus să renunțe la varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dacă partidele vor ajunge la un acord asupra unei alte formule de guvernare.

Declarația îi aparține liderului PNL Dâmbovița, Virgil Guran, care a fost întrebat despre posibilitatea formării unui guvern fără ca eurodeputatul Siegfried Mureșan să fie desemnat premier. Mureșan este, în prezent, propunerea susținută de PNL, USR și UDMR pentru șefia Executivului.

Virgil Guran a precizat că o eventuală decizie privind retragerea acestei propuneri poate fi luată doar în interiorul partidului. Deși a subliniat că PNL îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan, liderul liberal a admis că partidul ar putea renunța la această variantă dacă negocierile vor conduce la o formulă de guvernare pe care o consideră „logică” și „benefică”.

„Dacă se va ajunge la o formulă logică, benefică, se va putea gândi și la retragerea lui Siegfried Mureșan din această postură de propunere pentru funcția de premier, cu toate că este păcat, pentru că Siegfried Mureșan chiar reprezintă o soluție pentru România”, a declarat Virgil Guran.

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