PNL ar putea RENUNȚA la varianta Siegfried Mureșan premier

Publicat 14 iul. 2026, 12:36 Sursă Realitatea PLUS

Răsturnare de situație în negocierile pentru noul Guvern. PNL pare dispus să renunțe la varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dacă partidele vor ajunge la un acord asupra unei alte formule de guvernare.

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