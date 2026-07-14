George Simion: „Mă așteptam ca Nicușor Dan să-i ceară demisia lui Bolojan”. Mesaj tranșant după consultările de la Cotroceni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:50

Liderul AUR, George Simion, reacționează și el ferm după consultările fără succes de la Palatul Cotroceni. Liderul suvernaiștilor spune că Nicușor Dan trebuia să-i ceara demisia lui Ilie Bolojan. George Simion mai spune că nu va vota un guvern din care partidul său nu va face parte. De asemenea, liderul opoziției a subliniat că președinția Senatului ar trebui să revină la AUR, potrivit Realitatea PLUS.

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