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Politica· 1 min citire

George Simion: „Mă așteptam ca Nicușor Dan să-i ceară demisia lui Bolojan”. Mesaj tranșant după consultările de la Cotroceni

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:50

Liderul AUR, George Simion, reacționează și el ferm după consultările fără succes de la Palatul Cotroceni. Liderul suvernaiștilor spune că Nicușor Dan trebuia să-i ceara demisia lui Ilie Bolojan. George Simion mai spune că nu va vota un guvern din care partidul său nu va face parte. De asemenea, liderul opoziției a subliniat că președinția Senatului ar trebui să revină la AUR, potrivit Realitatea PLUS.

„Așa ar fi normal, nu? Dacă se... chiar există o altă moțiune de cenzură, în afară de moțiunea celor 90 de parlamentari AUR pe care îi vedeți în spatele meu, să fi existat discuții și să fie susținută moțiunea și de AUR și de alți parlamentari. Nu a venit o astfel de solicitare să semnăm pe vreo altă moțiune. De asta vă zic că săptămână de săptămână, PSD-ul s-a chinuit să pară un partid de opoziție. Eu nu am nimic împotrivă dacă, în al 12-lea ceas, PSD-ul își revine, dau dovadă de maturitate, înțeleg că au dus țara în prăpastie, dar nu sunt convins de bunele lor intenții. Nu mă apuc acuma să dau niște exemple de ce are fiecare în garderobă, de ce are fiecare în dulap, de ce articole de îmbrăcăminte sau încălțăminte are fiecare în casă.”

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