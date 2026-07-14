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Politica· 1 min citire
George Simion: „Mă așteptam ca Nicușor Dan să-i ceară demisia lui Bolojan”. Mesaj tranșant după consultările de la Cotroceni
Liderul AUR, George Simion, reacționează și el ferm după consultările fără succes de la Palatul Cotroceni. Liderul suvernaiștilor spune că Nicușor Dan trebuia să-i ceara demisia lui Ilie Bolojan. George Simion mai spune că nu va vota un guvern din care partidul său nu va face parte. De asemenea, liderul opoziției a subliniat că președinția Senatului ar trebui să revină la AUR, potrivit Realitatea PLUS.
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