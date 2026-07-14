Petrișor Peiu cere alegeri anticipate și avertizează că AUR nu va vota niciun guvern propus de PSD, PNL, USR sau UDMR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:18

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că singura ieşire raţională şi democratică din actuala criză politică este organizarea alegerilor anticipate. Acesta consideră că votarea unui guvern minoritar ar însemna validarea comportamentului lui Nicuşor Dan şi îi transmite un mesaj şi liderului PSD, Sorin Grindeanu, despre care spune că trebuie să înţeleagă că orice decizie politică are consecinţe.

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