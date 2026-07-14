Petrișor Peiu cere alegeri anticipate și avertizează că AUR nu va vota niciun guvern propus de PSD, PNL, USR sau UDMR

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că singura ieşire raţională şi democratică din actuala criză politică este organizarea alegerilor anticipate. Acesta consideră că votarea unui guvern minoritar ar însemna validarea comportamentului lui Nicuşor Dan şi îi transmite un mesaj şi liderului PSD, Sorin Grindeanu, despre care spune că trebuie să înţeleagă că orice decizie politică are consecinţe.
Petrişor Peiu cere alegeri anticipate
„Singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înţelege asta. Orice altă soluţie prelungeşte criza şi va îngropa economia şi prestigiul internaţional ale României”, a scris, marţi, pe Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.
Acesta se întreabă: „Cum ar putea cineva cu mintea întreagă să creadă că o ţară cu problemele noastre poate să supravieţuiască cu o succesiune de guverne minoritare timp de doi ani şi jumătate?”. În opinia sa, orice altă soluţie în afara alegerilor anticipate ar prelungi blocajul politic.
Peiu: Un guvern minoritar ar valida comportamentul lui Nicuşor Dan
Liderul senatorilor AUR susţine că votarea unui guvern minoritar ar însemna acceptarea unui comportament profund nedemocratic din partea preşedintelui. Petrişor Peiu afirmă că Nicuşor Dan nu poate ignora democraţia parlamentară şi apoi să aştepte susţinerea partidelor.
„Preşedintele Dan trebuie să priceapă un lucru cât se poate de simplu: nu poţi să arunci în aer democraţia dimineaţa şi să te aştepţi la validarea acestui lucru pe seară. Nicuşor Dan a ajuns preşedinte în urma anularii alegerilor din 24 noiembrie 2024. Orice guvern minoritar numit de Nicuşor Dan că urmare a ignorării democraţiei parlamentare este validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituţiilor statului şi prin negocieri netransparente”, a mai scris Peiu.
Mesaj pentru Sorin Grindeanu
Petrişor Peiu consideră că şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, trebuie să înţeleagă că deciziile politice au consecinţe. Liderul AUR spune că, după ce PSD a exclus posibilitatea participării AUR la guvernare, nu poate cere acum voturile formaţiunii.
„Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aştepte ca AUR să îi refuze orice propunere. Domnul Grindeanu trebuie sa primească o lecţie: nu poţi să anunţi public că excluzi AUR de la guvernare şi apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR”, a mai transmis liderul senatorilor AUR.
AUR nu vrea să susţină niciunul dintre partidele parlamentare
Peiu consideră că AUR nu trebuie să ofere niciun vot pentru PSD sau pentru Nicuşor Dan, dar nici pentru PNL, USR ori UDMR. În opinia sa, partidul trebuie să rămână consecvent şi să continue să ceară revenirea la democraţie prin organizarea alegerilor anticipate.
„AUR nu trebuie decât să fie consecvent cu sine însuşi şi să îşi menţină politica de revenire la democraţie. Alegeri anticipate”, a mai transmis liderul AUR.
Nicuşor Dan nu exclude scenariul anticipatelor
Preşedintele Nicuşor Dan nu exclude declanşarea alegerilor anticipate, dar spune că acest scenariu nu este unul pe care şi-l doreşte. El consideră că varianta este foarte puţin probabilă în acest moment, deoarece componenţa Parlamentului nu ar fi cu mult diferită.
Preşedintele PNL şi premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie dacă partidele politice nu vor găsi „înţelepciunea şi responsabilitatea” necesare pentru învestirea unui guvern.
Sorin Grindeanu spune că anticipatele rămân pe masă
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu poate exclude niciodată scenariul alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, dacă s-ar ajunge la această variantă, scrutinul ar putea avea loc în toamna acestui an.
„Să nu credeţi că PSD rămâne doar pe post de încasatorul de sac de box”, a mai spus Grindeanu. Liderul PSD a precizat că partidul va acţiona pe bază de reciprocitate, iar dacă USR şi PNL decid că nu mai formează majorităţi cu PSD, social-democraţii vor lua o hotărâre asemănătoare.
Kelemen Hunor şi Dominic Fritz, despre alegerile anticipate
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că posibilitatea alegerilor anticipate a fost discutată la consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta a atras atenţia că un nou scrutin ar putea aduce AUR pe primul loc, iar în această situaţie ar fi greu de evitat acordarea şansei de a forma un guvern.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că sunt zero şanse ca România să aibă un nou guvern până la finalul lunii iulie, deoarece nu există o majoritate care să susţină un executiv. În opinia sa, alegerile anticipate reprezintă o posibilă soluţie pentru ieşirea din actualul blocaj politic.