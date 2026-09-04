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Social· 2 min citire
Peste jumătate dintre adulții din UE erau supraponderali în 2025. Cum stă România la acest capitol
Supraponderal
Mai mult de unul din doi adulți din Uniunea Europeană avea probleme de greutate în 2025, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Proporția persoanelor supraponderale a ajuns la 51,7% la nivelul blocului comunitar, în timp ce România s-a numărat printre țările cu cele mai reduse niveluri ale obezității.
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