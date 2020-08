Parosmia - coșmarul persoanelor care s-au vindecat de COVID-19: Carnea are gust de benzină și prosecco de mere stricate!

După ce a început să manifeste simptome ușoare asociate coronavirusului la mijlocul lunii martie, femeia în vârstă de 37 de ani n-a mai simțit niciun miros timp de patru săptămâni înainte de a-și recăpăta treptat simțul olfactiv.

Dar la mijlocul lunii iunie lucrurile „au început să aibe un gust foarte ciudat”, mirosurile fiind înlocuite cu „o duhoare chimică oribilă”. Efectul i-a schimbat viața lui Kate, care a pierdut din greutate și se luptă acum cu anxietatea, fiind privată de plăcerea de a se bucura de o masă, o băutură sau de a socializa cu prietenii. Problema este atât de gravă încât și în locurile în care mâncarea este gătită este copleșită de mirosuri îngrozitoare. Femeia se teme acum că va rămâne fără simțul mirosului pentru tot restul vieții. „Iubesc o masă bună, să ies la restaurant, să îmi comand o băutură alături de prieteni dar acum toate aceste lucruri au dispărut. Carnea are gust de benzină și prosecco de mere stricate. Dacă partenerul meu, Craig, își comandă curry mirosul este îngrozitor. Simt că îi iese și din porii pielii așa că mi-e greu și să mă apropii de el”, relatează Kate.

Conform informațiilor apărute până în prezent, persoanele diagnosticate cu COVID-19 își pot pierde simțul mirosului, disfuncție cunoscută ca anosmie, deoarece virusul le distruge țesuturile și terminațiile nervoase din nas. În momentul în care acestea încep să crească din nou, pacienții pot să experimenteze parosmia, respectiv incapacitatea creierului de a identifica normal mirosurile. În momentul în care acestea încep să crească din nou, pacienții pot să experimenteze, respectiv incapacitatea creierului de a identifica normal mirosurile.

Condiția este întâlnită de obicei la banala răceală sau legată de probleme cu sinusurile și în rândul persoanelor care au suferit traumatisme craniene. Cei care suferă de parosmie susțin că simt în permanență un miros de ars, de fum de țigară sau de carne în putrefacție. În cazurile severe, această disfuncție poate face pacienții să vomite.Deși experții medicali sunt optimiști că parosmia este un semn de vindecare și recuperare a mirosului, pentru unele persoane vindecate procesul poate dura ani de zile.Pentru Pasquale Hester pasta de dinți este unul dintre cele mai insuportabile lucruri. Gustul acesteia îi produce o greață atât de severă încât a ajuns să se spele cu sare pe dinți, aceasta părându-i că are un gust normal.La fel ca în cazul multor persoane diagnosticate cu COVID-19, simțul mirosului i-a revenit abia după mai multe săptămâni după ce s-a îmbolnăvit. Dar apoi a mâncat curry de ziua ei în luna iunie și și-a dat seama că simțul mirosului îi este distorsionat.„L-am scuipat imediat fiindcă avea gust de vopsea. Unele lucruri pot fi îndurate mai ușor decât altele”, relatează aceasta, adăugând că „usturoiul, ceapa, cafeaua sunt cele mai groaznice. În unele zile singurele lucruri pe care reușesc să le mănânc sunt zahăr, mazăre și brânză”.„A fost o luptă mentală și să îmi pierd mirosul dar asta (parosmia) m-a devastat, nu i-aș dori-o nici celui mai mare dușman al meu”.Pentru Brooke Jones, studentă la drept, simptomele au început să apară în aprilie și a fost testată pozitiv cu coronavirusul o săptămână mai târziu. Aceasta descrie că simte aproape tot ce poate mirosi ca fiind „carne în putrefacție amestecată cu ceva de la o fermă”.Tânăra în vârstă de 20 de ani are o listă de „alimente sigure” pe care le poate tolera la limită - gofre prăjite, castraveți și roșii. Orice altceva este doar neplăcut.„Cred acum că îmi pot imagina ce gust au lucrurile. Așa că atunci când mănânc mâncare chinezească, chiar dacă nu este deosebit de plăcut, mă pot convinge că nu e atât de rău”, povestește aceasta.Deși numărul de pacienți care suferă de parosmie nu este cunoscut, se estimează că sute de mii au experimentat anosmia., afirmă că există „o opinie falsă larg răspândită” că pierderea mirosului din cauza coronavirusului este de scurtă durată.„Da, există o șansă bună de vindecare dar sunt numere uriașe de oameni care își vor pierde simțul mirosului pentru o perioadă îndelungată de timp iar impactul acestui lucru a fost în mare parte trecut cu vederea”.Mirosul are un rol important în memorie, dispoziție și emoții iar persoanele care suferă de disfuncții ale acestuia descriu că se simt izolate, potrivit prof. Hopkins, adăugând că în timp ce anosmia poate fi tulburătoare, parosmia poate fi de nesuportat.