Parlamentarii bat pasul pe loc în cazul „Sparanghelul”: Viața românilor de pe aeroportul Cluj-Napoca, pusă în pericol de vidul legislativ

Niciunul dintre cei audiați în comisia parlamentară nu a venit cu detalii. Printre cei care chemați în comisie se numără prefectul Clujului, Mircea Abrudean, dar și șeful Poliției Transporturi Cluj, Florin Oneț. Ei aruncă vina unul pe celălalt.

„În calitate de presedinte al CJSU nu am fost informat de nicio entitate a statului cu privire la faptul ca pe 9 aprilie urma sa avem 12 zboruri care ar reprezenta riscuri pentru judet. Prima instiintare oficiala cu privire la evenimentul din 9 aprilie am primit-o pe 9 aprilie la ora 17:02”, a declarat la audieri prefectul de Cluj, Mircea Abrudean.

Șeful Secției de Poliție Transporturi Cluj, Florin Oneț, a declarat că „aeroportul nu ne-a comunicat programul zborului pentru 9 aprilie nici electronic, nici letric”.

„Eu am fost informat de catre colegul meu care a participat la comitetul de securitate cu privire la urmatoarele zboruri. Am fost informat in data de 8 (aprilie - n.red.). Trebuia sa il informez in cazul in care existau riscuri. La momentul respectiv nu am considerat ca au fost astfel de riscuri”, a mai spus șeful Poliției Transporturi Cluj.

Mai mult, Florin Oneț spune că românii aveau la ei documente în limba germană, însă polițiștii nu au verificat dacă acestea erau cu adevărat contracte.

„Politistii au vazut niste foi in limba germana in care acestia erau chemati la munca. Contracte de munca nu a vazut nimeni. Acele persoane aveau declaratia pe propria răspundere ca se deplaseaza la locul de munca, impreuna cu foile primite, asa cum au declarat ei, din Germania”, a mai spus Oneț.

Cei aproape 2000 de muncitori au ajuns cu autocarele la aeroportul din Cluj, unde au format o aglomerație uriașă, care a necesitat intervenția autorităților.

Senatorul PSD Radu Oprea, președintele Comisiei parlamentare de anchetă, a declarat presei, după audieri, că „vidul legislativ mi se pare o chestiune grava, si de aici au pornit toate lucrurile care au pus in pericol viata romanilor care s-au aflaat pe Aeroportul de la Cluj-Napoca”.

Comisia „Sparanghelul” continuă audierile, iar săptămâna viitoare sunt chemați să dea explicații reprezentanții firmei de handling, cei care au fost responsabili de gestionarea proceselor de check-in, îmbarcare și transferul bagajelor în numele companiei aeriene.

Pe 24 iulie, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au clasat dosarul "Sparanghelul" în care s-a cercetat nerespectarea măsurilor de siguranţă în cazul celor aproape 2.000 de persoane care plecat la muncă în străinătate de pe Aeroportul Internaţional "Avram Iancu", pe motiv că "fapta nu există". Procurorii au mai arătat că nu au fost respectate normele de distanţare fizică, însă această situaţie nu a fost urmată de răspândirea infecţiei.

Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate în spațiul public cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri români la cules de sparanghel are rolul de a stabili responsabilitatea cu privire la încălcarea regulilor impuse de Ordonanţele Militare, rolul instituţiilor statului în această încălcare a stării de urgenţă şi mecanismul prin care mii de români au putut fi transportaţi pe timpul nopţii de 8 spre 9 aprilie din localităţile lor de origine, unele aflate în carantină cu strictă supraveghere militară, la Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj Napoca.

Pe 9 aprilie, 2.000 de români s-au îmbarcat spre Germania, pentru muncă, de pe Aeroportul Cluj-Napoca. Regulile de distanţare socială nu au fost respectate, iar oamenii au stat la „la grămadă” în parcarea aeroportului. O parte dintre aceştia au venit chiar din judeţul Suceava, unde se afla cel mai mare focar de coronavirus din România. Pe 9 aprilie au plecat către Germania 13 curse charter, după ce cu o zi inainte plecase o cursă către Eindhoven, Olanda.