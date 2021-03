"La protest, baietii. Haideti la protest. (...). Va astept la protest", a fost indemnul transmis pe Facebook, intr-o transmisie live, de Raul Rus, eliberat conditionat din inchisoare in urma cu un an. Acesta le solicita sa iasa in strada celor care nu mai vor sa stea "ca ghioceii".

Ulterior mesajului acestuia, s-au adunat pentru a protesta, in apropierea pasajului Cetate, in jur de 15-20 de persoane. Un echipaj de Politie a sosit in zona, insa fara a interveni.

Pana la finalul protestului, care s-a desfasurat, potrivit reprezentantilor Jandarmeriei pana la ora 2.00, numarul acestora a crescut pana la aproximativ 70. Ei au plecat intr-un mars prin oras, unii pe jos, iar altii cu masinile, claxonand.

Potrivit comentariilor facute pe retelele de socializare, au fost atat persoane care s-au aratat de acord cu demersul lor, dar si multi care au fost nemultumiti de zgomotul facut de claxoane. In clipurile video postate pe retelele de socializare, protestatarii au afirmat ca vor iesi in strada si marti seara. Politia si jandarmeria au anuntat ca nu au aplicat nicio amenda pentru protestul de la Alba Iulia.