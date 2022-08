Rachete de tipul X-22 au fost lansate de bombardiere Tu-22, potrivit unui comunicat postat de Comandamentul Sud pe pagina sa de Facebook, în care menţionează că patru civili au avut nevoie de asistenţă medicală în urma atacului.

În urma acestui atac a fost lovit un complex turistic de coastă şi mai multe clădiri rezidenţiale din apropiere, unde s-au propagat incendii, conform Comandamentului operaţional Sud.

La rândul său, şeful adjunct al administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Kirilo Timoşenko, a publicat mai multe fotografii pe contul său Telegram în care se pot vedea un crater şi clădiri distruse.

El a precizat că atacul a afectat localitatea Zatoka, situată la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Odesa, unde loviturile au avariat şapte clădiri de la o bază de agrement, precum şi 15 vile turistice.

