Plângere ignorată?

Alexandra spune că a dus la poliție dovezi – inclusiv înregistrări vocale – prin care fostul iubit ar fi amenințat-o că „va folosi toate resursele financiare ca să o distrugă”. Ulterior, a fost îndrumată să deschidă proces în instanță, unde a cerut un ordin de restricție. Cererea ar fi fost respinsă, spre șocul tinerei.

Potrivit relatărilor sale, judecătoarea care i-a analizat cazul ar fi avut o atitudine sfidătoare, iar avocatul fostului partener ar fi ironizat-o după ce aceasta a avut un atac de panică în sala de judecată. „Mi s-a spus că sunt o actriță bună, iar judecătoarea își dădea ochii peste cap la orice încercam să spun”, a povestit tânăra într-un videoclip postat pe TikTok.

Declarații contradictorii în instanță

În apărarea sa, fostul iubit ar fi susținut că Alexandra ar încerca, de fapt, să se răzbune pe el și că cererea de ordin de protecție nu ar avea legătură cu amenințările invocate.

Tânăra respinge aceste acuzații și afirmă că își dorește doar să trăiască în siguranță, alături de fiica sa. „Nu caut răzbunare. Vreau să lupt pentru mine și pentru toate femeile care trec prin astfel de situații. Nu vreau să mai fim batjocorite”, a declarat Alexandra.

Dezamăgită de respingerea cererii, femeia anunță că va continua lupta în justiție, de data aceasta cu un avocat ales de ea, după ce inițial a fost reprezentată de un apărător din oficiu.

„De la poliție am fost trimisă în instanță, iar instanța mi-a respins cererea. Nu renunț, pentru că vreau să fiu ascultată și să mi se facă dreptate”, a mai spus tânăra.