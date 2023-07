Când va fi gata reforma pensiilor în România

„Proiectul pensiilor l-am gasit in lucru, trebuie să-l finalizam. In acest moment, în România funcționează după legea 263/2010 al pensiilor publice, avem o lege considerata foarte bună (legea din 2019, n.r.), dar doar parti din ea sunt in vigoare, altele au fost prorogate succesiv. Ca o conditionalitate in PNRR suntem in situatia de la a pleca cu ce avem acum cu cele doua legi si de a veni cu imbunătățiri pentru țintele din PNRR.

Ministerul Muncii este responsabil de jalon, cu cei de la MIPE, Min. Finanțelor și cu Banca Mondială, care vine cu consultanta si ofera solutiile. Acum Banca Mondială e in procesul finalizarii impactului de cost, care va fi efortul bugetar”, a anunțat ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, la Realitatea PLUS.

„Se lucreaza pe trei scenarii. Anvelopa actuala pe pensii e de 9 mild de lei noi, se lucreaza la calcule. Dupa finalizare vom prezenta datele coalitie, se va lua decizia politica si le vom prezenta. Termenele sunt foarte stranse. Și le vom respecta. Noi trebuie sa finalizam procesul până în noiembrie anul acesta. Pensiile de contributivitate au trecut din cererea de plata IV in cererea III, și atunci termenele sunt foarte stranse”, a precizat ministrul Muncii.

„Este o decizie policita si tehnica in acelasi timp, pentru ca partea tehnica ce tine de calcule pe care le face Banca Mondiala, dar si de decizia politica, care in final alege varianta pe care mergem. Si va fi aleasa raportandu -ne ca trebuie să venim cu o lege serioasa și sustenabilă pe care ulterior să nu o mai cârpim”, a mai explicat ministrul Simona Bucura- Oprescu.

Cu cât cresc pensiile din ianuarie 2024 - Bonificatie pentru cei care rămân la muncă peste vârsta de pensionare

„De la 1 ianuarie există două variante posibile. Cu cât suntem gata mai repede, efectele vor fi pe noua lege, depinde cand va fi publicata in Moitorul Oficial. Sau putem merge pe legislatia in vigoare in care tinem cont de formula legii din 2020 si ne bazam pe inflatie si jumatate din castigul salarial mediu brut”, a anunțat ministrul Muncii la Realitatea PLUS.

„Principalele obiective: rezolvarea inechităților, contributivitatea, sustenabilitatea, trebuie sa gasim o armonie intre dorintele romanilor de a avea pensii demne si impactul bugetar.

Un lucru important: se doreste si motivarea celor care vor sa ramana mai mult in sistemul de pensii, Pana in 2030 se doreste egalizarea varstelor, daca vor sa ramana in munca se ofera o bonificatie”, a adăugat ministrul Simona Bucura-Oprescu.

Întrebată despre majorarea pensiilor cu 16% de la începutul anului viitor, ministrul Muncii Dimona Bucura-Oprescu nu a negat, însă a precizat că nu poate avansa date deocamdată.

„Ați calculat 13,2 inflatia plus jumatate din castigul mediu brut, dar nu vreau sa avansez date”, a spus Simona Bucura-Oprescu.

Când este gata digitalizarea dosarelor de pensii - Anunțul ministrului Muncii pentru 31 august

„În Romania avem 4,6 milioane pensionari, in acest moment suntem in proces de digitalizare a dosarelor de pensii. Am cerut președintelui Casei Naționale ca pana la 31 august sa fie finalizate (pentru digitalizare, n.r.). Avem 3,9 milioane de dosare. Am intrebat daca ne incadram in termen.

Acum e cea mai dificila forma a muncii, introduc datele manual, dar ca tinta e de a se incadra in termen, au saptamani in care au introdus 5-10 mii de dosare, 40 de mii.

Dupa finalizarea pensiilor in siste public, digitalizare avem de digitalizat cei 166.000 de pensionari din agricultara.

Dupa aceasta procesul va fi finalizat. Este un efort institutional foarte mare, nu se va face peste noapte.

Dupa digitalizare, reclacularea pensiilor va fi mult mai facila, datele vor putea fi utilizate mai usor, algoritmii mai usor de realizat”, a explicat ministrul Muncii.