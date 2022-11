„Va di o creștere a valorii punctului de pensie pentru toți la fel, așa cum este normal și constrituțional și vom crește punctul de pensie până la 1784 lei. Pensionarii care au sub 3000 lei vor beneficia de măsuri de sprijin”, a spus Marius Budăi, la Realitatea PLUS.

Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a ajuns luni seara la un acord privind majorarea pensiilor cu 12,5%, precum și creșterea salariului minim la 3.000 de lei.

Liderii Coaliției au decis să majoreze, de asemenea, indemnizația veteranilor de război și a văduvelor de război cu 30%. Pentru persoanele cu handicap, ele vor primi a 13-a indemnizație. Pachetul are valoarea de 26,65 miliarde de lei.

SPRIJINUL PENTRU ROMÂNI DECIS ÎN ȘEDINȚA COALIȚIEI

- 12,5% - cresc pensiile din 1 ianuarie 2023

- 1.000 lei - sprijin acordat în două tranșe în 2023 bătrânilor cu pensia sub 1.500 lei

- 800 lei - sprijin acordat în două tranșe în 2023 bătrânilor cu pensia sub 2.000 lei

- 600 lei - sprijin acordat în două tranșe în 2023 bătrânilor cu pensia sub 3.000 lei

- 30% - valoarea indexării indemnizațiilor veteranilor de război și urmașilor

- 1.400 lei/an ajutor pentru energie: pentru persoanele cu venituri sub 2.000 lei/lună

- 125 lei/lună - valoarea voucherelor pentru alimente și masă caldă

- alocațiile vor fi majorate cu rata inflației

- va fi acordată a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap

- 4.000 lei - salariul minim brut în domeniul construcțiilor

- 3.000 lei - salariul minim pentru celelalte categorii de români