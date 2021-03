Restricția a fost decisă întrucât gravele și rarele tulburări de coagulare sangvină care au motivat suspendarea vaccinului în mai multe ţări europene au fost observate doar la persoane cu vârste sub 55 de ani, a precizat Înalta Autoritate pentru Sănătate. În Franţa au existat trei astfel de cazuri.

Până să suspende vaccinarea, acest ser era recomandat în Franța persoanelor de peste 50 de ani.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunțat, joi, că vaccinul produs de compania britanico-suedeză este sigur şi eficace, dar a considerat că ”posibilitatea unei legături între vaccin şi cazurile de coagulare intravasculară diseminată (tulburări de coagulare) şi tromboze venoase cerebrale (formarea de cheaguri în venele din creier) nu poate fi eliminată în acest moment”, au subliniat specialiştii de la HAS. Aceste patologii sunt ”foarte rare”, dar ”grave” şi ”nu au nimic de-a face” cu trombozele obişnuite precum flebita, a explicat medicul Dominique Le Guludec, preşedinta HAS, într-o conferinţă de presă.

Până la 16 martie, 25 de cazuri au fost recenzate în Europa, cauzând nouă decese, în rândul unor persoane cu vârste sub 55 de ani, "din care majoritatea erau femei". În Franţa, un caz de coagulare intravasculară diseminată a fost observat la o femeie de 26 de ani şi două cazuri de "trombopenii asociate" - deficit de plachete sangvine - la un bărbat de 51 de ani şi la o femeie de 24 de ani. Toate cele trei cazuri din Franţa au fost raportate la un total de 1,4 milioane de doze administrate, au precizat reprezentanţii HAS. În aşteptarea "datelor complementare", persoanele din Franţa cu vârste sub 55 de ani vor trebui să se vaccineze cu alte produse, precum cele care folosesc tehnologia ARN mesager, au mai recomandat specialiştii de la HAS, citați de Agerpres.