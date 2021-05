Monica Anisie: „Eu nu văd acest lucru ca pe un act de curaj, ar trebui să fie o normalitate. Când am devenit ministru al Educației, încă de la momentul audierii în Parlamentul, am spus că doresc recredibilizarea școlilor doctorale. (...) Se discută în spațiul public de situația celor care și-au dat doctorate și majoritatea au suspiciuni de plagiat. (...) Acești doctori, cu ghilimele de rigoare, au beneficiat de anumite privilegii de pe urma doctoratelor. În perioada mandatului meu, am elaborat metodologia de evaluare a școlilor doctorale și am cooptat experți internaționali în comisiile de evaluare. (...) În urma învestirii noului Consiliu Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, am solicitat membrilor comisiei să facă aceste evaluări. (...) Pentru că vă referiți și la ce s-a întâmplat la Academia de Poliție, am retras acreditarea școlilor doctorale Drept și Ordine Publică și Siguranță Națională din cadrul Academiei de Poliție A.I. Cuza din București, în urma recomandărilor consiliului de etică și management universitar. (...) Am înființat un nou CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, n.r.), pentru că am încredere că vor lua deciziile cel mai bune. Trebuie să scăpăm de suspiciunea că există plagiat în cadrul tezelor de doctorat. (...) Cei care au plagiat să fie repuși în drepturile inițiale. E o procedură complicată, dar ar trebui să se facă dreptate. ”