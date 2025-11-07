Întâlnirile avute cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu au evidențiat progresele importante făcute de Moldova în procesul de integrare europeană și determinarea autorităților de a continua reformele esențiale.

Maia Sandu a subliniat sprijinul constant primit din partea Parlamentului European, în timp ce premierul Munteanu a evidențiat impactul pozitiv al Planului de creștere pentru Moldova, finanțat cu 1,9 miliarde de euro de UE, care contribuie la consolidarea economiei și ridicarea standardelor de viață.

„Transformarea statelor europene este inspirațională și reprezintă un exemplu pentru noi: de la fortificarea economiei, servicii mai bune pentru oameni, până la valorile comune pe care le împărtășim. Vrem să oferim aceleași oportunități cetățenilor noștri și vom depune tot efortul pentru ca, până în 2028, țara noastră să fie pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Metsola a remarcat rezistența Moldovei în fața interferențelor externe, declarând că viitorul țării este în Uniunea Europeană, așa cum reflectă și rezultatele alegerilor din septembrie. „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană, așa cum au confirmat și rezultatele alegerilor din septembrie. Determinarea țării voastre continuă să ne inspire și puteți să vă bazați pe sprijinul nostru în realizarea tuturor reformelor necesare”, a spus Metsola.

Un alt pas important în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deschiderea recentă a unui birou al Parlamentului European la Chișinău, ce va facilita colaborarea și susținerea reformelor necesare pentru aderare până în 2028.

Metsola a reafirmat sprijinul neclintit al Parlamentului European în această direcție, exprimând încrederea că ritmul integrării va rămâne unul hotărât din partea ambelor părți.