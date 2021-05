Miron Mitrea: „Nu e simplu (de definit Guvernarea Năstase în două fraze, n.r.). A fost o guvernare și bună și rea pentru noi, cei care am fost acolo. Nu pot vorbi în numele tuturor celor care nu au fost acolo. A fost muncă multă, mult professionalism și cred că ne-am descurcat bine. Am făcut și greșeli, însă una peste alta cred că a fost o guvernare bună. Am obținut renunțarea la vize pentru cetățenii români în Europa, am dus România în NATO, am finalizat negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană.”

Despre autostrăzi

Miron Mitrea: „Toată lumea vorbește de autostrăzi în România și s-a vorbit tot timpul. Când am ajuns eu la minister era o autostrada în curs de negociere, către Constanța, aproximativ 30 de kilometri. Și cam atât. Am apelat la o firmă de consultanță româno-americană cu care am lucrat la minister la programul de autostrăzi. Programul de autostrăzi a fost definitivat în 2003-2004, iar prima sută de kilometri de autostradă am terminat-o în 2004. (…) Era finalizată negocierea cu Strabag pentru Ploiești-Brașov. Era negociată cu cea mai mare firmă de construcții din Israel autostrada Predeal-Brașov. A venit guvernarea Băsescu care a anulat toate contractele. (…) De principiul ‘nu avem nevoie de autostrăzi, le-a negociat Mitrea.’ Nu s-a dat drumul la lucrarea de la Ploiești la Predeal deși era finanțată, semnată, totul era în regulă. La fel la Brașov, la Baran. S-a suspendat pentru un an de zile autostrada cu Statele Unite, nu cu Bechtel. Pentru că este un acord semnat de statul român cu cel american. (…) Înainte de a pune semnătura directorul de la Drumuri și Poduri pe contract, am comandat la un consultant pe care l-a selectat UE, Comisia Europeană un program în care vedeam la cât vom plăti, cum stăm. S-a dat drumul la lucrare, care apoi a fost blocată. (…) Eu nu cred că programul de autostrăzi a murit așa el de la el, cred că programul de autostrăzi a fost omorât de oamenii lui Băsescu. A fost omorât de ministrul Gheorghe Dobre.”

De ce s-a certat Adrian Năstase cu PSD-ul

Miron Mitrea: „Guvernul Năstase a performat foarte bine în anumite domenii. Am făcut prima autostradă, am făcut 3.800 de kilometri de drumuri naționale reabilitate. (…) Între 2000 și 2004. Au fost niște chestiuni politice la un moment dat, s-a vorbit mult de alegeri anticipate la un moment dat. Noi am intrat cu 37,8 procente la alegeri și am ieșit cu 37,4. A fost singurul guvern care nu a pierdut fiind la guvernare. (…) Campania prezidențială nu a mers rău, dar simțeam că nu avem sprijin de afară. Nu am spus-o niciodată, dar cred că nu a avut sprijin Năstase nici de la președintele Iliescu. A fost un moment ciudat. Eliberarea lui Miron Cosma, chiar în timpul campaniei prezidențiale. (…) Nu numai în România corupția este o temă importantă de campanie. Cred că în afară de PSD, nimeni nu l-a vrut pe Adrian Năstase. Am simțit că nu are sprijin nici în SUA, era mult mai simpatizat Traian Băsescu și a câștigat.”