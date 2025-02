Aceştia sunt acum în competiţie pentru premiul de 50.000 de lire sterline pentru cea mai bună carte tradusă în engleză, care va fi împărţit în mod egal între autorul şi traducătorii câştigători.

Lista 2025 cuprinde cel mai mare număr de edituri independente din toate timpurile, 12 din 13 titluri provenind de la edituri independente.

Deşi cel mai recent câştigător al Premiului Nobel pentru Literatură, Han Kang, era eligibilă pentru premiul din acest an cu cartea sa „We Do Not Part”, tradusă din coreeană de e. yaewon şi Paige Aniyah Morris, nu a intrat pe listă. Kang a câştigat International Booker în 2016 cu romanul său revoluţionar, „The Vegetarian”, tradus de Deborah Smith.

Alături de limba română, o a doua limbă, kannada - vorbită de aproximativ 38 de milioane de persoane, în principal în statul Karnataka din sud-vestul Indiei - figurează, de asemenea, pentru prima dată în istoria premiului, cu volumul „Heart Lamp” de Banu Mushtaq, tradus de Deepa Bhasthi.