„În ceea ce privește căutarea acestor persoane, e supusă unor proceduri confidențiale. Însă să fiți încredințați că se iau toate măsurile de către stat pentru ca aceste persoane să fie căutate, găsite și aduse în fața legii, pentru a executa hotărârile pronunțate de România”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, la un post TV.

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost dați în urmărire națională și internațională la sfârșitul săptămânii trecute, după ce au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Dani Mocanu a primit o condamnare de patru ani de închisoare cu executare, iar fratele său șapte ani, decizia fiind pronunțată de Curtea de Apel Brașov.

Ulterior, mai multe surse au indicat faptul că manelistul ar fi părăsit țara, îngroșând astfel rândul celebrităților din politică sau lumea afacerilor care au dispărut din România chiar înainte de a fi trimise în spatele gratiilor.