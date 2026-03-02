Ministrul Energiei, despre rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită: ”Nu este cea care livrează României. Ne-am diversificat sursele de aprovizionare”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că rafinăria din Arabia Saudită ce a fost oprită nu este cea care furnizează României, subliniind totodată că țara noastră și-a diversificat sursele de aprovizionare și importă motorină, inclusiv din Norvegia.

”În această formulă, practic, noi avem sub o oarecare presiune, doar 10% din consumul intern al motorinei din România. În acest context pot să vă spun că am discutat şi cu cei din terminalul lor, din Arabia Saudită, acea rafinărie care a fost oprită nu este cea care livrează României. Rafinăria care livrează astăzi în România este în continuare pornită şi funcţionează la parametrii optimi în Arabia Saudită. Între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare şi aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mixul din ţara noastră”, a declarat ministrul Energiei, la un post de televiziune, potrivit sursei.



Potrivit oficialului, este evident că ne afectează acea creştere de 10-14% a preţului pe piaţa internaţională a petrolului, dar, în România, ponderea materiei prime, adică a petrolului brut în preţul final al litrului de motorină şi benzină reprezintă circa 25%.



”Şi aşa suntem într-o perioadă foarte inflamată din punct de vedere politic şi social şi economic. Ceea ce vreau să transmit foarte clar oamenilor de acasă este următorul lucru: suntem pregătiţi, atât cu ceea ce avem în stocurile operaţionale astăzi la operatorii economici din România, cu achiziţiile făcute în avans pentru următoarele luni, de ţiţei, pentru rafinările din România, cu o situaţie în care să ne ajungă toate stocurile timp de cel puţin 5-6 luni de zile, pe lângă situaţia de urgenţă în care noi astăzi suntem pregătiţi, cu depozitele în proporţie de 102%, pentru că avem deja toate depozitele full plus zone de rezerve pe zonă de transport, că nu suntem în riscul de a nu avea suficientă motorină şi benzină pe piaţa din România”, a subliniat Bogdan Ivan.

Mai mult, el a ținut să precizeze că acel 10% în cotaţia internaţională car va putea să crească preţul, va avea un impact asupra României, dar vorbim de impact de până în 10 bani, 210 bani.

”Nu vorbim de creştere alarmante cu 2 lei în plus pentru a atinge preagul psihologic de 10 lei”, a conchis ministrul.

