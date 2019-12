Ministrul Educației s-a răzgândit și anunță măsuri URGENTE după dezastrul PISA

Joi seară, ministrul Educației a amintit pe pagina sa de Facebook că datorită demersurilor sale din 2016 s-a desfășurat PISA 2018 și că, din păcate, niciun ministru nu și-a asumat în ultimii trei ani măsuri privind PISA 2021.

„PISA 2018 s-a desfășurat ca urmare a eforturilor pe care eu le-am depus în anul 2016, tocmai pentru că am fost și sunt conștientă de importanța acestora și pentru că nimeni altcineva nu își asumase ca România să intre în această evaluare!

De altfel, nici până la momentul actual niciun alt ministru nu și-a asumat inițierea Hotărârii de guvern privind PISA 2021!”, a precizat Anisie pe Facebook.

Pașii stabiliți până la sfârșitul anului, a lunii decembrie, cuprind întâlniri în următoarele două săptămâni cu specialiștii și cercetătorii din Educație, profesori, elevi și reprezentanți ai societății civile pentru a analiza rezultatele testelor PISA 2018. Ultima etapă va fi stailirea măsurilor.

„PISA 2018

Astăzi, ca urmare a ceea ce am promis deja,

am stabilit împreuna cu colegii mei planul de acțiune ca urmare a rezultatelor PISA 2018, în care am inclus atât măsuri imediate, cât și măsuri de perspectivă:

▶️Luni, 9 decembrie, împreună cu specialiștii și cercetătorii în științele educației voi realiza o ANALIZĂ profundă a rezultatelor PISA 2018, analiză care va constitui baza pentru identificarea și adoptarea unor măsuri;

▶️ Luni, 16 decembrie, voi organiza o DEZBATERE la care, alături de specialiști, vor participa reprezentanți ai profesorilor, elevilor și ai societății civile;

▶️Până cel târziu la sfârșitul lunii decembrie vreau să avem un set de măsuri concrete cunoscute și asumate de toți actorii educaționali”, și-a încheiat Anisie mesajul.

Cu doar două zile în urmă, ministrul Educației spunea că „nu trebuie să ne îngrijorăm de această evaluare a testelor PISA, e o evaluare internațională. Accentul nu cade neapărat pe ce știu elevii, ci pe aplicarea cunoștințelor în situații concrete de viață”.

„Dar poate ne trage și un semnal de alarmă acest rezultat pentru construcția subiectelor de la Evaluarea Națională,construcție care este deja publică pentru anul acesta școlar. Poate anul viitor ne gândim mai mult la modul în care construim subiectele și ce anume competență poate să dezvolte copilul”, a mai precizat Anisie.

REZULTATE PISA 2018. „Profesionalizarea” profesorilor. Regândirea planurilor-cadru.

„Va trebui să regândim planurile-cadru și poate este de luat în calcul să avem o astfel de oră de lectură. Este important să înțelegi și să interpretezi, pentru că dacă știi să citești corect un text, știi să rezolvi și o problemă la matematică, de exemplu, sau la fizică”, a menționat Monica Anisie, marți, la câteva ore după publicarea rezultatelor testării PISA.

REZULTATE PISA 2018. România are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. În medie, procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018, marcând o creștere de 5%. Doar 59% dintre elevii români pot cel puțin să identifice ideea principală dintr-un text mediu, pot găsi informația pe baza unor criterii explicite. Cea mai mare scădere în clasamentul PISA este înregistrată la matematică, unde România a obținut un scor de 430 de puncte, față de 444 în 2015. La științe, România are 426 de puncte, cu nouă puncte mai puțin față de 2015. La citire, România are 428 de puncte, față de 434 în 2015. În 2009, România a obținut același punctaj de 424 de puncte

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a prezentat raportul „What students know and can do”, în data de 3 decembrie, în care sunt prezentate rezultatele evaluării PISA (Programme for International Student Assessment) derulate în anul 2018. Potrivit evauării PISA, 44% dintre elevii români de 15 ani sunt analfabeți funcțional, nu înțeleg ce citesc.

REZULTATE PISA 2018. România are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. Scorul obținut este în scădere față de ultimele două testări la care România a participat (2012 și 2015) la toate cele trei domenii testate: citire, matematică și științe. Potrivit rezultatelor PISA, performanța sistemului de învățământ în România a scăzut dramatic. În medie, procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018, marcând o creștere de 5%.

Raportul OECD arată că 59% dintre elevii din România au atins cel puțin nivelul 2 la citire, pe lângă o medie de 77% la nivelul OECD. Asta înseamnă că acești elevi pot cel puțin să identifice ideea principală dintr-un text de mărime medie, pot găsi informația pe baza unor criterii explicite, uneori complexe și pot reflecta asupra scopului și formei unui text, atunci când sunt puși să facă asta.