Ministrul Educației NU recunoaște analfabetismul funcțional al elevilor testați PISA

REZULTATE PISA 2018. Monica Anisie susține că cei care au participat la testele PISA nu au avut o miză și de aceea nici rezultatele nu sunt relevante, mai ales că cei testați sunt cei care ar fi învățat după programele vechi, nu după cee care se aplică din 2016 până în prezent.

„Elevii nu au depus un efort foarte mare, precum ar fi făcut la o evaluare cu miză personală (...) Nu trebuie neapărat să ne îngrijorăm de această evaluare a testelor PISA, e o evaluare internațională. Accentul nu cade neapărat pe ce știu elevii, ci pe aplicarea cunoștințelor în situații concrete de viață”, a declarat ministrul Educației în cadrul conferinței de presă organizate în urma publicării rezultatelor obținute de România la testele PISA 2018.

„Aceste teste nu sunt teste de performanță individuală și implicarea celor care au participat la testare nu a fost maximă pentru că nu au avut o miză. (...) Din 2016 până acum se aplică. (...) Cred că nu este corect să punem problema cine este vinovat”, a spus Monica Anisie.

„Poate peste trei ani când vor fi evaluaţi şi cei care au învăţat după noile programe vom avea rezultate mai bune”, a mai spus Anisie.

REZULTATE PISA 2018. România are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. În medie, procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018, marcând o creștere de 5%. Doar 59% dintre elevii români pot cel puțin să identifice ideea principală dintr-un text mediu, pot găsi informația pe baza unor criterii explicite. Cea mai mare scădere în clasamentul PISA este înregistrată la matematică, unde România a obținut un scor de 430 de puncte, față de 444 în 2015. La științe, România are 426 de puncte, cu nouă puncte mai puțin față de 2015. La citire, România are 428 de puncte, față de 434 în 2015. În 2009, România a obținut același punctaj de 424 de puncte

REZULTATE PISA 2018. PISA NU este o evaluare cu miză personală, deci interesul elevilor nu este la un nivel înalt

„Testarea PISA nu este o evaluare cu miză personală, prin urmare nici interesul elevilor și școlilor nu e la un nivel înalt”, spune Simona Velea, cercetător-coordonator național al evaluărilor PISA.

„Media internaționala a scăzut ușor, exista această tendință. Cu ce țări ne plasăm în aceeași zonă a rezultatelor: Moldova, Muntenegru, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, cu Serbia la nivel apropiat la citire. (...) Cum a evoluat media pe domenii. Scorul mediu pe domenii, comparativ cu media pe OECD, este in creștere față de 2006, 2009, însă 2012, 2015, 2018 sunt în tendință descendentă”, a adăugat Velea, în conferința de presă organizată marți, alături de ministrul Educației, după publicarea rezultatelor testelor PISA.

REZULTATE PISA 2018. Recomandări și soluții pentru creșterea performanțelor elevilor, pentru profesorii din sistemul de educație

„Atunci când citim un text, avem o lectură primară, vorbim despre descifrarea sau înțelegerea textului, și abia după aceea se poate vorbi despre o interpretare pe text. Deci copiii noștri evaluați în testarea PISA nu înseamnă că nu înțeleg ce citesc neapărat, ci nu pot ajunge la cel de-al treilea nivel de interpretare de text. (...) Trebuie să găsim soluții în așa fel încât la orele de limbă și comunicare, fie în română, fie într-o limbă străină, să-i învățăm pe copii să descifreze textul și să interpreteze. Simpla lectură a textului nu e suficientă. Asta este de fapt problema”, a punctat Anisie.

„Voi solicita colegilor mei sa inceteze sa le ceara copiilor memorarea comentariilor. Pentru evaluarea națională nu trebuie să memoreze comentarii, ci să realizeze o compunere pentru un text la prima vedere”, a mai explicat ministrul Educației.

În plus, din începând cu anul școlar viitor, Anisie se gândește să schimbe modul în care sunt construite subiectele de la Evaluarea Națională.

„Dar poate ne trage și un semnal de alarmă acest rezultat pentru construcția subiectelor de la Evaluarea Națională, construcție care este deja publică pentru anul acesta școlar. Poate anul viitor ne gândim mai mult la modul în care cnstruim subiectele și ce anume competență poate să dezvolte copilul”, a mai precizat Anisie.

REZULTATE PISA 2018. România are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. Scorul obținut este în scădere față de ultimele două testări la care România a participat (2012 și 2015) la toate cele trei domenii testate: citire, matematică și științe. Potrivit rezultatelor PISA, performanța sistemului de învățământ în România a scăzut dramatic. În medie, procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018, marcând o creștere de 5%.

Raportul OECD arată că 59% dintre elevii din România au atins cel puțin nivelul 2 la citire, pe lângă o medie de 77% la nivelul OECD. Asta înseamnă că acești elevi pot cel puțin să identifice ideea principală dintr-un text de mărime medie, pot găsi informația pe baza unor criterii explicite, uneori complexe și pot reflecta asupra scopului și formei unui text, atunci când sunt puși să facă asta.

REZULTATE PISA 2018. „Profesionalizarea” profesorilor. Regândirea planurilor-cadru.

„Va trebui să regândim planurile-cadru și poate este de luat în calcul să avem o astfel de oră de lectură. Este important să înțelegi și să interpretezi, pentru că dacă știi să citești corect un text, știi să rezolvi și o problemă la matematică, de exemplu, sau la fizică”, a menționat Monica Anisie.

Ministrul a anunțat că modificarea planurilor-cadru și a programelor școlare va fi realizată și având în vedere raportul OECD și a precizat că are în vedere introducerea orei de Lectură, după ce rata de analfabetism funcțional a crescut de la 39 la 44% în doar 3 ani.

„Ce trebuie să facă profesorul de română la clasă: să creeze competențe de interpretare de text și să-i învețe să înțeleagă un text literar, nu să-i pună să reproducă acele comentarii, așa cum le-a disctat, cuvânt cu cuvânt. Nu asta este soluția!”, a mai spus ministrul Anisie.

„Este problemă de sistem, ar trebui să înţelegem că şi profesorii trebuie să se pregătească în aşa fel elevii încât să existe corelaţia cu piaţa muncii şi cu viaţa de zi cu zi, să fie reală, iar teoria pe care o învaţă să poată fi aplicată”, a explicat Monica Anisie.

Fostul ministru al Educației Mircea Miclea spune că analfabetismul funcțional al elevilor români este urmarea performanței slabe a profesorilor. Rezultatele României la PISA 2018 arată „ȘOCANT”, este nevoie o pregătire a profesorilor și de o evaluare a performanțelor acestora, este concluzia lui Mircea Miclea.

REZULTATE PISA 2018. O altă măsură anunțată de ministrul Educației: masteratul didactic.

„Vom introduce masteratul didactic din anul următor”, a anunțat ministrul Educației,

Ministrul nu a precizat însă dacă va schimba sau interzice formarea profesorilor prin DPPD-uri – departamentele de pregătire psihopedagogică prin care universitățile îi formează în prezent pe profesori și care, deocamdată, nu are deloc rezultate bune, ci dimpotrivă.

Masteratul didactic a fost introdus în Legea educației Miclea-Funeriu încă din 2011, însă guvernele social-democrate din 2012 până în prezent au permis acestor centre să funcționeze în continuare.

La testarea PISA au participat elevi de 15-16 ani, născuți în 2002. Au fost 170 de școli participante, 5.081 de elevi, dintre care au fost validate 5.075 de teste.

Țara noastră ocupă în clasamentul PISA locul 47 din cele 79 de țări.