Elevii români, pierduți în școală. 44% sunt analfabeți funcțional

2019-12-03 11:49:30 Cetatean onest

Asta pentru ca la clasele primare se pune accentul pe hartii care sa ii ajute pe invatatori sa ia gradatii. In loc sa ii puna pe elevi sa faca socoteli elementare si sa intaleaga textul citit. Sa extraga ideile din text ei le dau tot mai mult ca sa duca clasa la tot felul de concursuri sa se aleaga cu puncte ptr gradatii. La matematica in loc sa ii puna sa stie ce se cere sa se rezolve si ce se da spre rezolvare ei ii bombardeaza cu tot felul de algoritmipe care elevii nu ii inteleg si ii memoreaza. Iar daca se schimba rnuntul nu mai stiu ce sa faca. In loc sa ii puna sa scrie planul de rezolvare dau eepede cu rezolvarea pe care elevii nu o inteleg. Si apoi cum sa mai stie sa socoteasca cand in loc sa se puna accentul pe socotitul pe hartie se pune accentul pe socotit cu calculatorul. Si ce daca nu stie sa faca o scadere sau impartire...are calculator si face pe telefon. Acum sunt si programe care rezolva orice problema de matematica. De ce sa msi invete cand gaseste totul gata facut. Se stie ca prostimea se conduce usor. Deja se vede si la alegeri. Prostimea e dusa usor de partide. Cei smecheri si destepti stiu cum sa invarta prostimea sa iasa bine.