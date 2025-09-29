Metroul lui Boc s-a blocat

Acești piloni erau parte dintr-un proiect anterior destinat stabilizării dealului Răzoarelor legat de o centură de sud a Floreștiului, un proiect care a rămas abandonat.

Proiectanții noii linii de metrou au tras linia exact prin zona în care acești piloni existau, fără să îi prevadă sau să îi integreze în proiect.

Emil Boc susține că nu consideră că s-ar fi pierdut bani cu acest proiect și a argumentat că sunt fonduri sub formă de împrumut și că deciziile au fost de natură politică și administrativă.