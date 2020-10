Medicul Virgil Musta: Secțiile ATI din Timișoara sunt pline. E dificil pentru conștiința medicilor să trimită pacienți bolnavi acasă

”Vedem că terapiile intensive deja nu mai au locuri, se transferă pacienți dintr-un județ în altul, iar secțiile de boli infecțioase și secțiile Covid ale spitalelor suport abia mai fac față valului de pacienți care vin în forme medii și severe de boală și care necesită oxigeno-terapie.

Numărul de cazuri fiind foarte mare, automat și numărul de cazuri severe este foarte mare.

La secțiile ATI din Timișoara sunt probleme foarte mari pentru că nu mai sunt locuri. Acum avem o persoană care este în UPU Arad și se încearcă să se găsească un loc, pentru că nici Aradul nu mai are loc, undeva în județ sau în altul.

La Timișoara, de două zile funcționeză o secție care a fost preluată de Spitalul ”Victor Babeș”, unde am mai primit 45 de paturi, din care jumătate deja s-au umplut. Este vorba să se mai deschidă două secții în secția de Medicină a Muncii. Este posibil ca și Spitalul Județean să mai deschidă o secție pentru Covid, dar dup-aia cred că resursele vor fi limitate și nu se vor mai putea deschide secții. Eu am deja un proiect în care încercăm să tratăm formele medii de boală la domiciliu”, a declarat medicul.

Musta a subliniat că situația îi afectează foarte mult inclusiv pe medici, care trebuie să trimită acasă pacienți bolnavi. Deși sunt extenuați, aceștia vor face tot posibilul pentru a fi evitate situațiile critice, precum cea din Mangattan, unde morgi mobile adunau cadavrele din case, a dat asigurări Șeful Secţiei de Boli Infecţioase 2 de la Spitalul ”Victor Babeş” din Timişoara.

”Mai ales pe secțiie de ATI, medicii sunt epuizați, aș spune chiar deprimați, din cauza afluxului de persoane și cazurilor foarte grave a căror șansă de supraviețuire este foarte mică. Pe deasupra, intervine și stresul legat de noii pacienți care vin și care nu au unde să se interneze. Este foarte dificil în conștiința noastră să anunți un om că nu ai unde să-i găsești loc și să-l trimiți la domiciliu cunoscându-i șansele de supraviețuire.

Ieri am primit un mail de la o cunoștință din SUA, din Manhattan, care îmi scria că are are toată încrederea în lupta noastră cu Covid-ul ca să nu se ajungem ca în urmă cu patru luni în Manhattan, când pe stradă erau morgi mobile ca să adune cadavrele de la locuințe. Când am citit acest mail, m-am cutremurat. Ne vom lupta să nu lăsăm să se ajungă într-o astfel de situație critică”, a spus medicul.