După ce și-a bătut cu sălbăticie concubina, interlopul Fane Vancică a scăpat neatins de lege. Totul pentru că victima nu a depus plângere împotriva lui.



El continuă să spună că nu a agresat-o pe femeie și că era un joc sexual.



"Am dat un picior si un pumn, ce am facut? Nu faceti ce a facut Vancica. Daca va plac jocurile sexuale, nu va postati, nu lasati sa fiti filmati si atata tot. Sunt un om care am batut oameni, am facut nenorociri, am platit pentru ce am facut", a afirmat interlopul, intr-un mesaj transmis pe o retea de socializare.



Între timp, interlopul este vedetă pe rețeaua socială TikTok, unde este urmărit de o sută de mii de oameni. Acolo postează filmulețe dansând la petreceri și face live-uri.



Pe aceeași rețea, Fane Vancică a mărturisit că are probleme psihice.



"Am venit și m-am și tratat un pic. După cum se vede cred că arăt și un pic mai bine la față. Chiar dacă ochiul ăsta mi s-a lăsat un pic în jos, pentru că am probleme foarte, foarte mari. Voi nu știți!", spune Vancica.

Chiar în timpul în care era căutat de poliție, Vancică a postat un clip în care dansează fără griji, însoțit de mesajul "Doar Dumnezeu mă poate judeca".