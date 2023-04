Astăzi comemorăm sau aniversăm, în funcție de ce fel de conotație vreți să dați evenimentului, 16 ani de când se săvârșea un lucru extrem de util pentru țară, respectiv suspendarea în Parlament a fostului președinte, Traian Băsescu, suspendare pe care pot să spun că am coordonat-o cumva, am influențat-o, deși eram un simplu parlamentar, președintele Partidului Inițiativa Națională, dar am avut un demers necesar României, prin care i-am convins pe toți, și am și scris moțiunea de suspendare a lui Traian Băsescu, i-am convins pe toți parlamentarii și pe toate partidele cât de necesar era acest lucru. Și a trebuit să fac chiar eu asta, pentru că am fost șeful de campanie a lui în 2004, în speranța că va bloca, prin accederea la președinția României, teribila corupție din vremea lui Adrian Năstase. Statul deja fusese furat, confiscat de către Adrian Năstase și clica lui și sub promisiunea, cuvântul de onoare, semnătura lui Băsescu că va face ceea ce trebuie, atenție, a semnat un document, l-am ajutat să ajungă președinte. N-a fost bine și atunci l-am suspendat. (transcrierea editorialului vorbit din emisiunea “Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)