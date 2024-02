Trigonul armonios dintre cele două astre are loc exact cand Luna este in Gemenii vorbareti si Soarele este in Varsatorul idealist, alimentand un flux usor de conversatie si conexiune. Luna apoi se indreapta catre Racul protector inainte ca Soarele sa intre in Pesti. Dam pagina si incepem lucruri noi de invatat.

BERBEC

A venit momentul pentru tine sa castigi o noua perspectiva asupra situatiei tale. Esti pregatit sa iti revizuiesti atitudinea fata de anumite persoane si evenimente si sa adopti o strategie proaspata in felul in care ai de-a face cu ei. Ai incredere in instinctele tale si nu vei fi dezamagit. Nu lasa pe toata lumea sa isi bage nasul in treburile tale, influentandu-ti deciziile. Doar fa ceea ce gandesti ca este bine si corect.

TAUR

Aceasta este o zi plina de energie si vitalitate in care poti sa te debarasezi de orice probleme care ti-au facut viata dificila in ultimul timp. Increderea ta in tine este mai mare ca oricand si astrele sunt de partea ta, ajutandu-te sa iti implinesti obiectivele de suflet.

GEMENI

Poate ca nu esti in totalitate fericit cu toate aspectele vietii tale, dar nici nu iti este clar ce sa faci ca sa imbunatatesti unele situatii ce nu depind in totalitate de tine. Poate consideri ca esti intr-un impas. Daca este asa, incearca sa privesti totul intr-o lumina obiectiva si nu te rusina sa ceri ajutor de la oamenii apropiati pe ale caror opinii poti conta. Mai devreme sau mai tarziu, totul se va aranja bine spre satisfactia ta.

RAC

Derulari neasteptate ale lucrurile te pot scoate din programul pe care ti l-ai propus azi. Poti face anumite descoperiri despre oamenii din jurul tau care te vor duce la a-ti reexamina atitudinea si presupunerile despre ei si despre o situatie. Nu lasa asta sa te influenteze decisiv. Si mai presus de toate, nu lasa nimic sa te necajeasca sau sa iti deturneze planurile viitoare.

LEU

Planetele sunt de partea ta astazi ! Asta iti permite sa te misti spre realizarea planurilor tale, fara amanari si ezitari inutile. Dedica-ti mai mult timp pentru tine pentru ca te-ai cam neglijat in ultimul timp. Ai avut prea multe pe cap. Dar trebuie sa te gandesti si la sanatatea si la lookul tau. Improspateaza-ti infatisarea si gaseste timp sa te odihnesti. Meriti din plin asta si ai nevoie.

FECIOARA

Incearca sa ramai flexibil astazi. Nu este momentul oportun sa adopti o atitudine de totul-sau-nimic si sa actionezi cu incapatanare in jurul altora. Nu insista ca viziunea si calea ta ar fi singura, altfel vei ajunge la sabii cu oameni la care tii sau sa spui lucruri pe care le vei regreta. Trebuie sa adopti o atitudine mai libera si deschisa la minte si sa ramai deschis spre solutii alternative la orice problema ai avea.

BALANTA

Te poti simti tensionat, chiar la limita, iar asta poate cauza certuri si neintelegeri cu oamenii din jurul tau. Este departe fata de ce vrei cu adevarat si ar fi bine sa faci totul ca sa eviti aceste reactii. Ramai calm si incearca sa contribui la calmarea a orice apare in calea ta. Nu te grabi pentru ca vei ajunge sa faci greseli si sa obtii rezultate opuse fata de cele spre care tinzi.

SCORPION

Astazi poti intra intr-o faza cu capcane in care apar diverse obstacole ce par a-ti bloca calea spre succes. Ramai calm, mentine-ti mintea clara si nu pierde speranta din inima, scrie SfatulParintilor. Poti urca pe orice munte daca ramai focusat pe scopurile tale si esti realist cu privire la ce se arata in fata ta. Permite-ti sa experimentezi idei noi si sa iesi din zona de confort. Aceasta este cheia ca sa te pui intr-o lumina de invingator si sa iti gasesti solutiile la orice problema.

SAGETATOR

Azi ai ocazia sa capeti putina distanta fata de mediul tau si de tot ce se petrece in jurul tau. Asta iti va permite sa inventariezi unde te afli acum si sa iti clarifici mintea. Nu exagera totusi cu toata aceasta introspectie. Trebuie sa fii pregatit sa te reintorci rapid la datoriile tale dupa ce munca ta interna este facuta. Vei vedea ca vei avea mai multa energie si dinamism dupa ce ai luat o mica pauza.

CAPRICORN

Astazi esti in dispozitie pentru schimbari iar asta te va conduce sa faci anumite miscari destepte care iti vor aduce imbunatatirile cautate. Incearca sa ajungi la fiecare decizie luata cu grija si atentie si sa fii sigur ca este ceea ce vrei cu adevarat si ca iti va aduce rezultatele dorite. Ti-ar mai face bine si sa ceri sfaturi de la cei in care ai incredere. Ei pot avea o perspectiva mai obiectiva asupra intregii situatii.

VARSATOR

In sfarsit te afli in pozitia de a te bucura de fructele muncii tale si asta iti aduce multa satisfactie morala. Incearca sa iti domolesti entuziasmul altfel vei fi luat de val si destabilizat. Esti pe drumul drept spre rezultate si mai mari si bune, deci nu lasa pe nimeni si nimic sa te distraga. Nu te panica, nu te descentra. Misca-te hotarat si fa in continuare tot ce faci bine.

PESTI

Astazi iti vei gasi puterea sa iti infrunti problemele si sa discuti orice aspecte te streseaza cu mai multa claritate si maturitate. Energia si dinamismul tau sunt la cote maxime si asta te face sa actionezi inteligent si sa iei deciziile potrivite. Tine ochii deschisi larg si incearca sa faci maximum din aceste oportunitati care iti vor aduce rezultate foarte satisfacatoare.

